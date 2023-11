Tragicznie zakończyły się prowadzone przez prawie tydzień we Włoszech poszukiwania 22-letniej studentki, która zaginęła w rejonie Wenecji po awanturze ze swoim byłym chłopakiem. Dziś znaleziono jej ciało. Policja szuka byłego partnera młodej kobiety.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

22-latkowie - Giulia i Filippo - studiowali inżynierę na uniwersytecie w Padwie. Ich związek trwał kilka miesięcy, potem się rozstali.



Młoda kobieta zaginęła 11 listopada po spotkaniu z byłym partnerem.



Kamery monitoringu zarejestrowały gwałtowną awanturę pary na parkingu w miejscowości Vigonovo w Wenecji Euganejskiej.

W kolejnym dniu poszukiwań na asfalcie w pobliżu miejsca, w którym doszło do tej kłótni, znaleziono ślady krwi i strzępy ubrań zaginionej.

Ciało kobiety znaleziono niedaleko jeziora. Gdzie jest jej były partner?

Zaginionych szukano na całej północy Włoch. Dziś karabinierzy znaleźli ciało kobiety niedaleko jeziora w miejscowości Barcis w prowincji Pordenone we Friuli-Wenecji Julijskiej.



Trwają poszukiwania jej byłego chłopaka. Nie wyklucza się, że uciekł do Austrii.



Prowadzący śledztwo prokurator z Wenecji zaapelował do niego w telewizji RAI, by oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości.