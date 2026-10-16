Tragedia w szkole podstawowej w Oregonie. Nie żyje trójka dzieci i nauczyciel

Kolejna strzelanina w USA
Do zdarzenia doszło w mieście Bend w stanie Oregon w USA. Po godz. 13, czyli po godz. 22 w Polsce, policja otrzymała zgłoszenie o strzale oddanym w kierunku samochodu przed szkołą podstawową - Silver Rail Elementary School. Następne zgłoszenia wpłynęły od osób znajdujących się wewnątrz budynku. 16-letni sprawca, uzbrojony w broń długą, wtargnął do szkoły, strzelając do zamkniętych drzwi. Nie wiadomo, jak daleko udało mu się przedostać w głąb budynku. W środku nastolatek zaczął strzelać.
Na konferencji prasowej władze przekazały, że napastnik został zastrzelony przez osobę postronną, która ruszyła za nim w pościg na terenie szkoły. Funkcjonariusze znaleźli podejrzanego martwego na terenie placówki kilka minut po pierwszym zgłoszeniu strzelaniny.
Ofiary śmiertelne to dzieci w wieku 5, 8 i 11 lat oraz nauczyciel. Kolejne dziecko, w wieku 7 lat, oraz 54-letni nauczyciel odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala w stanie krytycznym - poinformował komendant policji w Bend, Mike Krantz.
Na miejsce skierowano przedstawicieli FBI. Sprawca to 16-letni miejscowy mieszkaniec. Nie wiadomo, czy znał kogoś w tej szkole, ani czy w przeszłości do niej uczęszczał. Z analizy CNN wynika, że od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej 52 strzelanin w szkołach. Zginęło w nich co najmniej 28 osób, a kolejnych 48 zostało rannych.
Tymczasem w Polsce prawie 200 osób zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i falą gróźb zamieszczanych w mediach społecznościowych.
Od zeszłego tygodnia trwa policyjna akcja, w ramach której funkcjonariusze patrolują szkoły i ich okolice a także sprawdzają treści zamieszczane w internecie.
Potrzebujesz wsparcia? Oni dyżurują 24/7
Nie dajesz sobie rady z codziennością? Przeżywasz kryzys? Doświadczasz przemocy lub wiesz, że ktoś taką planuje? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,
- 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
- 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.