Tragedia w szkole podstawowej w Oregonie. Nie żyje trójka dzieci i nauczyciel

RMF24

16-latek zastrzelił troje dzieci, 5-, 8- i 11-latka oraz nauczyciela w szkole podstawowej w Oregonie w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Poinformowała o tym miejscowa policja. Jedno dziecko i nauczyciel trafili do szpitala w stanie krytycznym. Napastnik został zastrzelony przez osobę postronną. Według CNN od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej 52 strzelanin w szkołach.

Kolejna strzelanina w USA

Do zdarzenia doszło w mieście Bend w stanie Oregon w USA. Po godz. 13, czyli po godz. 22 w Polsce, policja otrzymała zgłoszenie o strzale oddanym w kierunku samochodu przed szkołą podstawową - Silver Rail Elementary School. Następne zgłoszenia wpłynęły od osób znajdujących się wewnątrz budynku. 16-letni sprawca, uzbrojony w broń długą, wtargnął do szkoły, strzelając do zamkniętych drzwi. Nie wiadomo, jak daleko udało mu się przedostać w głąb budynku. W środku nastolatek zaczął strzelać.

Na konferencji prasowej władze przekazały, że napastnik został zastrzelony przez osobę postronną, która ruszyła za nim w pościg na terenie szkoły. Funkcjonariusze znaleźli podejrzanego martwego na terenie placówki kilka minut po pierwszym zgłoszeniu strzelaniny.

Ofiary śmiertelne to dzieci w wieku 5, 8 i 11 lat oraz nauczyciel. Kolejne dziecko, w wieku 7 lat, oraz 54-letni nauczyciel odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala w stanie krytycznym - poinformował komendant policji w Bend, Mike Krantz.

Na miejsce skierowano przedstawicieli FBI. Sprawca to 16-letni miejscowy mieszkaniec. Nie wiadomo, czy znał kogoś w tej szkole, ani czy w przeszłości do niej uczęszczał. Z analizy CNN wynika, że od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło do co najmniej 52 strzelanin w szkołach. Zginęło w nich co najmniej 28 osób, a kolejnych 48 zostało rannych.

Tymczasem w Polsce prawie 200 osób zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i falą gróźb zamieszczanych w mediach społecznościowych.

Od zeszłego tygodnia trwa policyjna akcja, w ramach której funkcjonariusze patrolują szkoły i ich okolice a także sprawdzają treści zamieszczane w internecie.

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