Tragedia w chińskiej stoczni. Ogień wybuchł na zagranicznym statku

RMF24

Co najmniej 25 osób zginęło w pożarze, który wybuchł dziś na zagranicznym statku handlowym podczas prac remontowych w stoczni w Qingdao na wschodzie Chin – podała agencja Xinhua. Błyskawicznie na tragedię zareagowały władze w Pekinie.

„Na pokładzie znajdowały się łącznie 42 osoby, z których 12 udało się bezpiecznie ewakuować; pięć osób zostało rannych i przewiezionych do szpitala, ich parametry życiowe są stabilne” - przekazała straż pożarna. Początkowo służby uznały 25 osób za zaginione.

„Do godziny 17:30 (czasu lokalnego, czyli o godz. 11:30 w Polsce - PAP) odnaleziono 20 zaginionych, żadna z tych osób nie dawała oznak życia” - oświadczono.

Ogień na pokładzie jednostki pojawił się około godz. 11:15 czasu lokalnego (5:15 w Polsce), gdy statek przechodził zaplanowane naprawy w zakładzie Qingdao Beihai Shipbuilding w Qingdao w prowincji Szantung. Ogień ugaszono po ponad trzech godzinach. Na miejsce zdarzenia skierowano specjalną grupę roboczą ministerstwa zarządzania kryzysowego.

Przyczyny zdarzenia nie są znane. Media nie ujawniły również, pod jaką banderą pływała jednostka.

Władze zapowiadają inspekcje

Należy wyciągnąć wnioski, przeprowadzić szczegółowe kontrole w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń pożarowych, rzetelnie wdrażać środki zapobiegawcze oraz stanowczo zapobiegać najcięższym wypadkom – oświadczył przywódca Chin Xi Jinping, cytowany przez agencję. Zażądał intensyfikacji poszukiwań ofiar, otoczenia rodzin poszkodowanych właściwą opieką oraz pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaniedbań.

Z kolei premier Li Qiang nakazał służbom „podjąć wszelkie starania na rzecz ratowania uwięzionych i pełne zabezpieczenie medyczne rannych, a także ograniczenie ryzyka katastrof wtórnych”. Polecił też Państwowej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy natychmiastowe uszczelnienie nadzoru nad obiektami przemysłowymi w całym kraju.

Błyskawiczna reakcja dygnitarzy partyjnych po wypadku na jednostce pod obcą banderą sygnalizuje podwyższoną czujność władz w państwowych obiektach przemysłowych, a zapowiedziane inspekcje BHP mogą w najbliższych tygodniach wpłynąć na tempo prac produkcyjnych i remontowych w chińskich portach.

Kolejny pożar w ostatnim czasie

Stocznia Beihai w Qingdao, należąca do państwowego giganta China State Shipbuilding Corporation (CSSC), stanowi kluczowy element infrastruktury morskiej Chin i realizuje zlecenia produkcyjno-remontowe dla żeglugi międzynarodowej.

To kolejny w ostatnich latach groźny incydent w chińskim przemyśle stoczniowym, gdzie dynamiczny wzrost zamówień i presja czasu często prowadzą do zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa.

W sierpniu w stoczni Huahai w prowincji Fujian na statku wybuchł pożar i doszło do eksplozji doprowadziły do śmierci strażaka oraz obrażeń u 12 osób.