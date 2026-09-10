Kobieta utonęła we własnym samochodzie. 63 tysiące błyskawic w regionie

W miejscowości Latisana koło Udine w regionie Friuli-Wenecja Julijska kobieta utonęła w swoim samochodzie w zalanym podziemnym przejeździe.
W rejonie tej miejscowości oraz w okolicach Lignano doszło do lokalnych podtopień po ulewnych opadach w nocy ze środy na czwartek.
W Mediolanie po ulewie zawalił się sufit podwieszany w sali sądowej-bunkrze, znajdującej się przy więzieniu San Vittore. W rezultacie tych zniszczeń odwołano rozprawę w procesie dotyczącym działalności mafii w Lombardii. Niedaleko Bergamo zalane są drogi.
Gwałtowne burze spowodowały szkody w Toskanii. W ciągu 12 godzin zanotowano tam około 63 tysięcy błyskawic. W związku z sytuacją pogodową władze regionu zaapelowały o nadzwyczajną ostrożność.
Lokalne podtopienia, zawalone drzewa i szkody zanotowano także w okolicach Wenecji, gdzie konieczna była interwencja służb ratunkowych, między innymi w Caorle i Jesolo.
Burza z porywistym wiatrem przeszła nad Rzymem; w kilku dzielnicach runęły drzewa.