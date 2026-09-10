Kobieta utonęła we własnym samochodzie. 63 tysiące błyskawic w regionie

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Po fali ekstremalnych upałów potężne nawałnice uderzyły w północne Włochy. Co najmniej jedna osoba nie żyje, są duże zniszczenia. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic w czasie burz w regionie.

W miejscowości Latisana koło Udine w regionie Friuli-Wenecja Julijska kobieta utonęła w swoim samochodzie w zalanym podziemnym przejeździe.

W rejonie tej miejscowości oraz w okolicach Lignano doszło do lokalnych podtopień po ulewnych opadach w nocy ze środy na czwartek.

W Mediolanie po ulewie zawalił się sufit podwieszany w sali sądowej-bunkrze, znajdującej się przy więzieniu San Vittore. W rezultacie tych zniszczeń odwołano rozprawę w procesie dotyczącym działalności mafii w Lombardii. Niedaleko Bergamo zalane są drogi.

Gwałtowne burze spowodowały szkody w Toskanii. W ciągu 12 godzin zanotowano tam około 63 tysięcy błyskawic. W związku z sytuacją pogodową władze regionu zaapelowały o nadzwyczajną ostrożność.

Sierpień najgorętszy w historii pomiarów. Świat przekroczył kluczowy próg temperatury Sierpień 2026 roku oficjalnie zapisał się w historii jako najcieplejszy miesiąc od początku globalnych pomiarów. Średnia temperatura na Ziemi przekroczyła krytyczną granicę o ponad 1,5 stopnia Celsjusza względem ery przedprzemysłowej. Dane…

Lokalne podtopienia, zawalone drzewa i szkody zanotowano także w okolicach Wenecji, gdzie konieczna była interwencja służb ratunkowych, między innymi w Caorle i Jesolo.

Burza z porywistym wiatrem przeszła nad Rzymem; w kilku dzielnicach runęły drzewa.