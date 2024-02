Grille elektryczne są urządzeniami, które pozwalają zdrowo i smacznie przygotować mięso, warzywa i inne przysmaki. Nie ogranicza Cię także pogoda, gdyż możesz zorganizować imprezę barbeque wewnątrz mieszkania. Sprawdź polecane przez nas modele!

Grill elektryczny TEFAL GC750D30 z automatycznymi programami

Rozpocznijmy od grilla Tefal GC750 Optigrill Elite. Ten model to kwintesencja innowacyjności i funkcjonalności w kategorii grilli elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania, pozwala na szybkie i łatwe przygotowywanie ulubionych potraw. Wyposażony w inteligentny system grillowania, który automatycznie dostosowuje czas i temperaturę do rodzaju mięsa, zapewniając idealne rezultaty bez konieczności ciągłego pilnowania. Dodatkowo, grill posiada wbudowany termometr, który monitoruje stopień wypieczenia potrawy, gwarantując perfekcyjny efekt każdorazowo. Dzięki dużym wymiarom powierzchni grillowej, można jednocześnie przygotować większe ilości potraw, co sprawia, że jest idealny zarówno do codziennego gotowania, jak i przyjęć w gronie znajomych czy rodziny.

Zalety urządzenia:

● Aż 12 automatycznych programów grillowania

● Panel dotykowy z podświetlanym menu

● Dedykowana aplikacja mobilna

Inteligentny grill Tefal, który sam wykrywa grubość produktów

Przejdźmy do grilla elektrycznego Tefal GC774D30 4w1. Ten wszechstronny grill to niezbędne narzędzie dla każdego miłośnika zdrowego gotowania. Wyposażony w cztery różne funkcje, pozwala na przygotowywanie różnorodnych potraw w zależności od preferencji smakowych. Dzięki zintegrowanym panelom kontrolnym, można łatwo dostosować temperaturę i czas grillowania do konkretnych produktów, zapewniając idealny efekt podczas każdej sesji grillowania. Dodatkowo, grill posiada odłączany termostat, co ułatwia czyszczenie i konserwację urządzenia. Duża powierzchnia grillowa pozwala na jednoczesne przygotowanie większych ilości potraw, co czyni go idealnym rozwiązaniem zarówno do codziennego użytku, jak i większych imprez czy spotkań towarzyskich.

Zalety urządzenia:

● Automatyczne wykrywanie grubości produktów

● Aż 4 sposoby przyrządzania w jednym urządzeniu

● Opcja rozkładania do 180 stopni

Grill Götze & Jensen GL601X o dużej mocy

Przejdźmy teraz do opisu grilla elektrycznego Götze & Jensen GL601X. Ten kompaktowy grill to doskonały wybór dla osób ceniących sobie smak i aromat świeżo przygotowanych potraw. Wyposażony w solidną konstrukcję i wytrzymałe materiały, zapewnia stabilność i trwałość podczas użytkowania. Regulowany termostat umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury do rodzaju potrawy, co pozwala uzyskać idealne rezultaty. Powierzchnia grillowa o dużych wymiarach pozwala na jednoczesne przygotowanie większych ilości potraw, co czyni go idealnym rozwiązaniem do użytku domowego czy na ogródku. Dodatkowo, grill posiada funkcję automatycznego wyłączania, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania nawet w przypadku zapomnienia o wyłączeniu urządzenia.

Zalety urządzenia:

● Możliwość demontażu płyt i mycia w zmywarce

● Duża powierzchnia grillowania

● Atrakcyjna cena urządzenia

Grill z płytą do gofrów, grillowania i płaską do smażenia

Przejdźmy teraz do opisu grilla elektrycznego DeLonghi CGH1130DP. Ten zaawansowany model to połączenie elegancji i funkcjonalności. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania, posiada wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają przygotowywanie ulubionych potraw. Wyposażony w innowacyjny system grzewczy, zapewnia równomierne i szybkie grillowanie, co pozwala uzyskać idealne rezultaty bez konieczności długiego oczekiwania. Dodatkowo, grill posiada wbudowany termometr, który monitoruje temperaturę wewnątrz potrawy, gwarantując perfekcyjny efekt każdorazowo. Duża powierzchnia grillowa pozwala na jednoczesne przygotowanie większych ilości potraw, co sprawia, że jest idealny zarówno do codziennego gotowania, jak i przyjęć w gronie znajomych czy rodziny.

Zalety urządzenia:

● Płyta do gofrów, płaska i grillowa

● Precyzyjny termometr

● Funkcjonalny grill elektryczny

Grill, który świetnie grilluje i jest łatwy w utrzymaniu - Götze & Jensen GL802X

Przejdźmy teraz do opisu grilla elektrycznego Götze & Jensen GL802X. Ten nowoczesny grill to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę i funkcjonalność. Zaprojektowany z myślą o łatwym i szybkim przygotowywaniu potraw, zapewnia wyjątkowe doznania smakowe bez konieczności używania węgla czy gazu. Regulowany termostat umożliwia precyzyjne dostosowanie temperatury do rodzaju potrawy, co pozwala uzyskać idealny efekt. Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dodatkowo, grill posiada wyjmowany termometr, co ułatwia czyszczenie i konserwację urządzenia. Duża powierzchnia grillowa pozwala na jednoczesne przygotowanie większych ilości potraw, co sprawia, że jest idealny zarówno do użytku domowego, jak i na zewnątrz.

Zalety urządzenia:

● Regulacja temperatury płyty dolnej i górnej

● Bardzo dobre oceny użytkowników

● Wyjmowana tacka na tłuszcz

Sprawdź cenę grilla: << TUTAJ! >>

