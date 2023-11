Suszarki do ubrań pozwalają szybko uporać się z mokrym praniem. To szczególnie ważne w sezonach jesiennym i zimowym. To jasne, że chcesz płacić jak najmniejsze rachunki za prąd, dlatego powinieneś sięgnąć po energooszczędny sprzęt. Sprawdź nasze rekomendacje!

Ekonomiczna suszarka Electrolux MEW9H28M8BP

Suszarka Electrolux MEW9H28M8BP to zaawansowane urządzenie, które zachwyci Cię swoją wydajnością i funkcjonalnością. Pojemność bębna wynosi aż 8 kg, co sprawia, że pomieści duże ilości prania, idealne dla rodzin o większym zapotrzebowaniu. Model oferuje wiele programów suszenia, w tym delikatne suszenie wełny i programy specjalne, takie jak antyalergiczne. Dzięki technologii PerfectDry, suszarka automatycznie dostosowuje czas suszenia do stopnia wilgoci ubrań. Wygląd suszarki Electrolux MEW9H28M8BP to połączenie elegancji i nowoczesności. Sekcja konfiguracji została pokryta czarnym szkłem, co nadaje wyjątkowego charakteru. Duży wyświetlacz dotykowy ułatwia obsługę, a intuicyjne menu umożliwia wybór odpowiedniego programu.

Zalety urządzenia:

+ Bardzo oszczędna

+ Bezpieczeństwo delikatnych tkanin

+ Silnik inwerterowy

Kompaktowa, efektowna Suszarka Beko B5T67249MPB

Suszarka Beko B5T67249MPB to praktyczne rozwiązanie do suszenia ubrań, które łączy wydajność z oszczędnością czasu i energii. Konstrukcja slim pozwala zmieścić sprzęt także w mniejszych pomieszczeniach. Pojemność 7 kilogramów to przy takich wymiarach doskonały wynik! Design suszarki Beko B5T67249MPB jest schludny i funkcjonalny. Kolor Manhattan Gray prezentuje się znakomicie i jest bardzo modny. Dodatkowym atutem jest możliwość odwrócenia drzwi, co ułatwia dostosowanie suszarki do układu pomieszczenia. Ta suszarka to doskonały wybór dla osób, które poszukują praktycznego urządzenia do suszenia ubrań w rozsądnej cenie. Dzięki funkcjom takim jak AquaWave i możliwość odświeżania ubrań, doskonale sprawdzi się w codziennym użytkowaniu.

Zalety urządzenia:

+ Konstrukcja SLIM

+ Wysoka trwałość komponentów

+ Duża ilość programów

Wąska suszarka Grundig GT76724WBPB o pojemności 7 kilogramów

Suszarka Grundig GT76724WBPB to urządzenie charakteryzujące się nie tylko wysoką jakością, ale także innowacyjnymi rozwiązaniami. Model ten posiada wiele programów suszenia, w tym specjalny program do odzieży sportowej oraz funkcję oszczędzania energii. Wygląd suszarki Grundig GT76724WBPB jest nowoczesny i elegancki. Front urządzenia został wykonany w kolorze białym, co nadaje mu świeży wygląd. Duży wyświetlacz LED ułatwia obsługę, a panel sterowania jest intuicyjny. Ta suszarka Grundig to idealny wybór dla osób, które cenią sobie innowacyjne rozwiązania i dbają o jakość suszenia ubrań.

Zalety urządzenia:

+ Kompaktowe wymiary

+ Skuteczne odświeżanie odzieży parą

+ Sterowanie smartfonem

Nowoczesna i wydajna suszarka Hisense Seria 5S DH5S102BW/PL

Suszarka Hisense DH5S102BW/PL to bardzo ciekawa propozycja. Model ten cechuje się wysoką energooszczędnością (klasa A+++), ale jednocześnie jest w stanie pomieścić aż 10 kilogramów odzieży! To naprawdę sporo, więc możesz całe pranie przełożyć do bębna, bez obaw o to, że część się nie zmieści. Smart Dry to rozwiązanie pozwalające skrócić czas suszenia, gdyż urządzenie analizuje to, co dzieje się podczas procesu. Suszarka pozwala także odświeżyć tkaniny za pośrednictwem programu Ion Air. Jonizacja trwa zaledwie 10 minut! To znakomita oferta dla osób, które oczekują pojemnej i nowoczesnej suszarki.

Zalety urządzenia:

+ Pojemność aż 10 kilogramów!

+ Oszczędność energii elektrycznej

+ Sterowanie smartfonem

Chętnie polecana suszarka do ubrań Bosch WTH85VMXPL

Suszarka Bosch WTH85VMXPL to połączenie niemieckiej jakości z innowacyjnymi technologiami. Posiada imponującą pojemność bębna wynoszącą 8 kg, co sprawia, że sprawdzi się także w przypadku większych rodzin. Model ten oferuje wiele programów suszenia, w tym program AllergyPlus, który usuwa alergeny z ubrań. Wygląd suszarki Bosch WTH85VMXPL to połączenie nowoczesności i funkcjonalności. Górna część frontu jest srebrna, podobnie jak okrągła obudowa wokół drzwi urządzenia. Jest to suszarka dla osób, które oczekują najwyższej jakości i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki programowi AllergyPlus i technologii AutoDry, doskonale sprawdzi się wśród osób cierpiących na alergie.

Zalety urządzenia:

+ Doskonała dla alergików

+ Wykrywa, kiedy pranie jest suche

+ Wysoka jakość wykonania

