To on ma być nowym szefem MON Ukrainy. Zełenski robi przemeblowanie

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Ihor Kłymenko jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów na stanowisko szefa resortu obrony w nowym rządzie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w ramach rekonstrukcji odwołał z tej funkcji Mychajła Fedorowa, co wzbudziło falę protestów w Kijowie. Kłymenko obecnie sprawuje urząd ministra spraw wewnętrznych. Co jeszcze o nim wiadomo?

Zełenski robi przemeblowanie

Ihor Kłymenko jest rozpatrywany jako jeden z kandydatów na ministra obrony Ukrainy. Ma on zastąpić Mychajła Fedorowa, którego - jak informuje Ukraińska Prawda - Zełenski odsuwa przez konflikt z armią. Kwestia dymisji Fedorowa ma wynikać konkretnie z narastającego sporu Fedorowa z głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy, gen. Ołeksandrem Syrskim.

Jest on jedną z kandydatur, które rozważam. Nie złożyłem jeszcze odpowiednich dokumentów w parlamencie – powiedział Zełenski o Kłymence podczas konferencji prasowej z goszczącym w Ukrainie odchodzącym premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.

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Kim jest Ihor Kłymenko?

Urodzony w 1972 roku w Kijowie Ihor Kłymenko od lutego 2023 roku pełni funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Denysa Szmyhala. Wcześniej, od 2019 roku, stał na czele Narodowej Policji Ukrainy. Służył m.in. w wojskach rakietowych.

Kształcił się na akademii wojskowej w Charkowie. Zaocznie ukończył psychologię na Odeskim Uniwersytecie Narodowym. W 2013 uzyskał stopień kandydata nauk w zakresie psychologii, a w 2014 został absolwentem prawa na prowadzonym przez MSW uniwersytecie w Dniepropetrowsku. Doktoryzował się z psychologii w 2019 roku.

Będziemy walczyć, dopóki ostatni wróg nie opuści naszego państwa - powtarzał wiele razy, cytowany przez ukraińskie media.

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Parlament Ukrainy powołał nowego premiera

Parlament Ukrainy powołał dziś dotychczasowego prezesa zarządu państwowego koncernu Naftohaz Serhija Koreckiego na stanowisko premiera. Jest on trzecim szefem rządu w czasie wojny z Rosją, powołanym w ramach szerokiej rekonstrukcji gabinetu.

48-letni Korecki zastąpił na stanowisku premiera Julię Swyrydenko, której dymisję Zełenski zapowiedział w niedzielę. Niedługo potem Swyrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. We wtorek parlament przyjął dymisję Swyrydenko.

Z wykształcenia inżynier i ekonomista, Serhij Korecki nigdy wcześniej nie pełnił funkcji w administracji rządowej i nie jest związany z żadną partią polityczną, co – zdaniem analityków – może działać na jego korzyść.