Władze Austrii wprowadzają obowiązek pracy dla migrantów. Osoby, które odmówią jej podjęcia, otrzymają niższe wsparcie finansowe. Rusza również pilotażowy program przekazywania zasiłków na specjalną kartę płatniczą. Wcześniej były wypłacane w gotówce.

Nowe przepisy w Austrii. Podjęcie pracy lub mniejsza kwota wsparcia finansowego

Od wtorku w Austrii wchodzą w życie przepisy, które zobowiązują osoby ubiegające się o azyl do odpracowania w placówkach federalnych 10 godzin tygodniowo.

Przepisy pozwalają na skierowanie migrantów do pracy również w jednostkach podległych władzom lokalnym oraz w określonych organizacjach. Oznacza to, że migranci będą mogli pracować na przykład w domach opieki, noclegowniach, bibliotekach czy w ochotniczej straży pożarnej.

Z kolei od listopada migranci będą mogli być zaangażowani w pracę służb zajmujących się zimowym utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej.

Jak zapowiedział w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner, służby będą miały skuteczne "narzędzie motywacji" tych, którzy staraliby się uniknąć pracy.

"Jeśli nie będziesz wykonywać żadnej pracy, to twoje wsparcie finansowe zostanie zmniejszone z 40 do 20 euro. To jedna z wyraźnych konsekwencji" - poinformował Karner.

Z kolei szef Federalnej Agencji Opieki Andreas Achrainer jest przekonany, że nowe przepisy otworzą przed uchodźcami nowe możliwości, jeżeli chodzi o poszukiwanie zatrudnienia. W jego ocenie nabyte doświadczenie będzie podnosiło ich atrakcyjność na rynku pracy.

Migranci w Austrii. Władze dają nie tylko rybę, ale i wędkę

Już wcześniej austriackie władze wprowadziły obowiązkowe kursy dla imigrantów. Od początku czerwca specjalne szkolenia ukończyło 1653 uchodźców. Władze opracowały w sumie pięć programów nauczania, które obejmują wiadomości z kultury, demokracji, prawa i obowiązków czy równości.

Ponadto w tym tygodniu w Steyr w Górnej Austrii rozszerzono funkcjonalność karty świadczeń rzeczowych. O ile do tej pory pozwalała ona na korzystanie z usług publicznych, o tyle teraz to właśnie na tę kartę będzie przelewany zasiłek, który do tej pory był wypłacany w gotówce.