Chase Bishop, agent FBI, przyznał się do przypadkowego postrzelenia mężczyzny. Został skazany na dwa lata zawieszenia. Do wypadku doszło, gdy w trakcie tańczenia z kieszeni agenta wypadł pistolet i wystrzelił w przypadkową osobę. Poszkodowany nie ma urazu do funkcjonariusza. "Ja również robiłem głupie rzeczy w barach, aby zaimponować dziewczynom" - powiedział w sądzie.

