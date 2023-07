Pattaya News podała, że według techników sądowych ciało niemieckiego milionera zostało pocięte na wiele kawałków, zawinięte w czarne worki na śmieci i umieszczone w zamrażarce wziętej z wypożyczalni.

Jeżeli chodzi o wskazanie motywów zbrodni, to policja uważa, że mogą mieć związek z interesami, jakie prowadził 62-latek, ale zastrzeżono, że jest zbyt wcześnie, aby to stwierdzić - napisano w Pattaya News. Nadzór nad śledztwem przejął generał Surachet Hakparn, zastępca komendanta głównego policji w Tajlandii. Jest on najbardziej znanym policjantem w kraju i nazywany jest jako Big Joke.