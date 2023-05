Woda słynnego Canal Grande w Wenecji zabarwiła się na zielono. Tajemnicza plama pojawiła się w pobliżu mostu Rialto. Na razie nie wiadomo, jaka substancja trafiła do wody i kto za to odpowiada.

Plama na wodzie Canal Grande w Wenecji / ANDREA MEROLA / PAP/EPA

Straż miejską o pojawieniu się plamy poinformowali okoliczni mieszkańcy. Władze miasta zwołały naradę kryzysową z udziałem przedstawicieli wszystkich służb porządkowych oraz regionalnej agencji do spraw ochrony środowiska.



Z pierwszych badań laboratoryjnych wynika, że substancja, która znalazła się w wodzie, nie jest trująca. Nie wiadomo jeszcze, kiedy i jak dostała się do weneckiego kanału oraz kto za to odpowiada.

Woda zabarwiła się na zielono w pobliżu mostu Rialto / ANDREA MEROLA / PAP/EPA

Zielona plama na Canal Grande przywołała wspomnienia prowokacji artystycznej z 1968 roku, dokonanej w imię ochrony środowiska podczas Biennale Sztuki w Wenecji. Wtedy fluorescencyjny zielony pigment wrzucił do wody artysta z Argentyny - Nicolas Garcia Uriburu. Jednym z celów jego pracy artystycznej było podniesienie świadomości na temat zagrożeń dla środowiska, takich jak zanieczyszczenie wody.

Zielona plama na Canal Grande / ANDREA MEROLA / PAP/EPA