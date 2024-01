W odpowiedzi na doniesienia medialne grupa parlamentarna opozycyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) wezwała we wtorek do zwołania nadzwyczajnej sesji parlamentu w celu ratyfikacji protokołu przystąpienia Szwecji do NATO.

W przeszłości opozycja węgierska wielokrotnie wzywała do przyspieszenia głosowania w tej sprawie, jednak rządząca koalicja Fidesz-KDNP była temu przeciwna.

Na początku tygodnia węgierskie media informowały, że głosowanie nad wnioskiem Szwecji nie znajduje się w harmonogramie wiosennej sesji parlamentu.