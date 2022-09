​Parlament Słowacji ogromną większością głosów wyraził we wtorek zgodę na przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. Proces ratyfikacji przez Słowację zakończy podpis złożony na odpowiednich dokumentach przez prezydent Zuzanę Czaputovą.

Premier Szwecji Magdalena Andersson (z lewej) i premier Finlandii Sanna Marin / Stella Pictures/ABACA / PAP/Abaca

Słowacja zgodziła się na ratyfikację protokołów o przystąpieniu dwóch skandynawskich państw do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako jeden z ostatnich krajów.

Minister obrony Słowacji Jaroslav Nad’ powiedział, że teraz potrzebna jest jeszcze tylko zgoda Węgier i Turcji.

Szef słowackiego MSZ Rastislav Kaczer stwierdził podczas debaty w parlamencie, że według jego informacji w najbliższych dniach Węgry mają podjąć decyzję o ratyfikacji.

Wejście Finlandii i Szwecji do NATO jest logiczną reakcją na agresję Rosji wobec Ukrainy. Oba kraje rozumieją, że najwyższe gwarancje bezpieczeństwa może zaoferować tylko Sojusz Północnoatlantycki - powiedział Kaczer. Dodał, że Sojusz będzie teraz silniejszy i zwiększy się jego zdolność do powstrzymywania agresji i do obrony krajów członkowskich.