W lokalnych mediach o poranku jest dzisiaj apel, by w południe przerwać przygotowania do świąt i przyjść na plac Jana Palacha w Pradze, by w czasie minuty ciszy oddać hołd zabitym w czasie czwartkowej strzelaniny.

W całym kraju w wielu miastach pojawiły się spontanicznie organizowane miejsca pamięci, przy których ludzie składali kwiaty i zapalali znicze, by oddać hołd ofiarom tragedii. Niektóre wydarzenia kulturalne związane ze świętami Bożego Narodzenia zostały odwołane, inne - odbędą się w weekend, ale poprzedzi je minuta ciszy. Jarmarki bożonarodzeniowe nadal pozostają otwarte, ale muzykę na nich wyciszono - poinformowało Czeskie Radio. Setki zniczy w Pradze / Martin Divisek / PAP/EPA Niejasne motywy Atak na Uniwersytecie Karola był jednym z najtragiczniejszych zamachów dokonanych w ostatnich dekadach w Europie przez napastnika działającego w pojedynkę. Policja wciąż ustala motywy działania napastnika. Komendant policji Martin Vondrasek w piątek poinformował, że dochodzenie przeprowadzone w mediach społecznościowych może sugerować, że inspiracją dla zamachowca był "podobny przypadek w Rosji", ale nie podał szczegółów. 24-latek prawdopodobnie jeszcze przed strzelaniną w Pradze zabił wcześniej swojego ojca. Policja przekazała też, że pracuje nad wersją mówiącą, że ten sam sprawca stoi za niewyjaśnioną od sześciu dni tragedią w lesie pod Pragą, gdzie zamordowany został mężczyzna i jego dwumiesięczna córka. Mimo obławy i wielodniowego przeszukiwania lasu funkcjonariusze nie natrafili na żaden ślad sprawcy. W związku z tragedią kondolencje Czechom złożyli m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przeczytaj również: Zastrzelony ojciec i dziecko w wózku. Sprawca strzelaniny w Pradze seryjnym mordercą?