Zdaniem raportu połowa pracowników może skorzystać na AI, ze względu na wzrost wydajności. W przypadku reszty, technologia może ich ostatecznie pozbawić pracy, co pociągnie za sobą spadek pensji, a nawet zanik niektórych zawodów. Specjaliści z MFW apelują, by działać szybko i wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji, a jednocześnie skupić się na tym, by z tych możliwości skorzystali wszyscy.

Kwestia AI będzie jednym z tematów światowego forum

MFW opublikował analizę w czasie, gdy w szwajcarskim Davos rozpoczyna się Światowe Forum Ekonomiczne. Problematyka AI będzie jednym z tematów obrad forum, które trwać będzie od 15 do 19 stycznia.

Analiza odnośnie AI, jaką przygotował MFW jest zbieżna z prognozami banku inwestycyjnego Goldman Sachs. W raporcie banku z marca 2023 roku oszacowano, że w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych około 300 milionów miejsc pracy może zostać przejętych przez komputery w wyniku automatyzacji - podaje BBC.