W czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie Finlandii do Sojuszu. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji. Stoltenberg ma nadzieję, że wkrótce to nastąpi.

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o przystąpienie do NATO w maju ub. roku w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę. Na wstąpienie nowych państw do NATO potrzebna jest zgoda wszystkich 30 sojuszników. Władze Turcji deklarowały, że akcesja obu krajów będzie możliwa po spełnieniu szeregu warunków, dotyczących głównie polityki Sztokholmu i Helsinek wobec organizacji kurdyjskich, uznawanych przez Ankarę za terrorystyczne.

W marcu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił swoją zgodę na wejście do NATO samej Finlandii, bez Szwecji, która - według niego - nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z trójstronnej deklaracji ze szczytu NATO w Madrycie w połowie 2022 r. o przeciwdziałaniu terroryzmowi i nie przekazała Turcji członków organizacji kurdyjskich uznawanych za terrorystów.