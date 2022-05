W środę rozpoczyna się wizyta sekretarza do spraw relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskupa Paula Gallaghera na Ukrainie. To pierwsza podróż szefa dyplomacji Watykanu od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę. Arcybiskup Gallagher spotka się też z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisławem Gądeckim.

Watykan: Szef dyplomacji Stolicy Apostolskiej udaje się z wizytą na Ukrainę / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

Watykański Sekretariat Stanu podkreśla, że pochodzący z Wielkiej Brytanii duchowny złoży wizytę na Ukrainie z okazji 30-lecia relacji dyplomatycznych między oboma państwami. Jak dodano, abp Gallagher odwiedzi Kijów, Lwów oraz "miejsca szczególnie dotknięte przez wojnę po to, by okazać bliskość papieża i Stolicy Apostolskiej oraz potwierdzić znaczenie dialogu dla przywrócenia pokoju".

Seria spotkań przedstawiciela Watykanu

Zgodnie z programem, ogłoszonym w Watykanie, w środę abp Gallagher będzie we Lwowie, gdzie odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są uchodźcy z innych części Ukrainy. Spotka się też z greckokatolickim biskupem Lwowa Ihorem Woźniakiem.



W czwartek szef dyplomacji Watykanu spotka się z gubernatorem obwodu lwowskiego Maksymem Kozyckim. Następnie pojedzie do Kijowa na spotkanie ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem.



Spotka się też z przewodniczącym polskiego Episkopatu arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Delegacja polskiego Episkopatu na czele z jego przewodniczącym udała się na Ukrainę z wizytą solidarności, by- jak wcześniej poinformowano - przekazać "wyrazy duchowej łączności polskiego Kościoła z wszystkimi, którzy cierpią w wyniku trwającej w tym kraju wojny".



Na piątek zapowiedziano spotkanie abpa Gallaghera z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą. Odwiedzi on też miejsca zaatakowane przez rosyjskie wojska i spotka się z dziennikarzami.

Zwraca się uwagę na kluczowe znaczenie wizyty szefa dyplomacji Watykanu w delikatnym momencie , w którym Stolica Apostolska stara się znaleźć równowagę między "troską o los Ukraińców i potępieniem wojny, nazywanej przez papieża Franciszka barbarzyństwem, świętokradztwem" i masakrą a podejmowanymi próbami, by nie przekreślać szans na dialog z Rosją w ramach możliwych wysiłków na rzecz pokoju".



Jednocześnie watykańska dyplomacja stara się pogodzić dwa spojrzenia: często krytykowany przez papieża Franciszka przemysł zbrojeniowy i zwiększanie wydatków na broń z nauczaniem Kościoła , zgodnie z którym kraj ma prawo do obrony w obliczu agresji.



Wizyta arcybiskupa Gallaghera była planowana jeszcze przed rosyjską napaścią na Ukrainę i miała na celu uczczenie 30-lecie wzajemnych relacji.



W minionych tygodniach Ukrainę odwiedzili kilka razy jako wysłannicy Franciszka papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski i kard. Michael Czerny z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.