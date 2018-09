​Rozpoczęło się uroczyste sprowadzanie do Polski szczątków wiceadmirała Józefa Unruga, dowódcy obrony wybrzeża z 1939 roku. Z francuskiej miejscowości Montresor, gdzie znajdował się jego grób, prochy przewożone są do portu w Breście w Bretanii, skąd przetransportowane zostaną drogą morską do ojczyzny.

