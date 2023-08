Hunter Biden, syn urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, może stanąć przed sądem - powiedział amerykański prokurator specjalny David Weiss, cytowany przez portal euractiv.com.

Hunter Biden / SHAWN THEW / PAP/EPA

54-letni syn prezydenta Joe Bidena może odpowiadać przed sądem za niezapłacone podatki, nielegalne posiadanie broni i zażywanie narkotyków. Może to mieć duży wpływ na kampanię prezydencką jego ojca.

Byłaby to sytuacja bez precedensu. Nigdy dotąd syn urzędującego prezydenta, w dodatku ubiegającego się o reelekcję, nie miał zarzutów karnych - napisał portal.

Republikanie grożą impeachmentem

Republikanie z Izby Reprezentantów grożą również wszczęciem procedury impeachmentu wobec Bidena w związku z nieudowodnionymi twierdzeniami, że czerpał on korzyści z przedsięwzięć biznesowych swojego syna. Pikanterii wyścigowi o fotel prezydencki w USA dodaje fakt, że prawdopodobnie przeciwnikiem Joe Bidena w zaplanowanych na 2024 rok wyborach będzie Donald Trump, którego w najbliższym czasie czekają co najmniej trzy procesy.

Hunter Biden w lipcu nie przyznał się do zarzutu niezapłacenia podatku od ponad 1,5 miliona dolarów dochodu w 2017 i 2018 roku. Nie przyznał się też do winy w innej sprawie, w której zarzuca mu się bezprawne posiadanie broni w chwili zażywania narkotyków, co jest poważnym przestępstwem.

Kim jest David Weiss?

David Weiss został wczoraj mianowany przez prokuratora generalnego Merricka Garlanda na stanowisko prokuratora specjalnego. Weiss zajmie się sprawą Huntera Bidena - syna Joe Bidena.

David Weiss został mianowany na stanowisko prokuratora w stanie Delaware przez Donalda Trumpa. Administracja Bidena pozwoliła mu zachować stanowisko.

Jako prokurator specjalny Weiss będzie wolny od codziennego nadzoru ze strony Departamentu Sprawiedliwości i będzie mógł wnosić oskarżenia w dowolnym miejscu w Stanach Zjednoczonych. Jego postanowienia może uchylać Prokurator Generalny USA, który powołał go na to stanowisko, ale za wiedzą Kongresu. David Weiss powiedział, że może wnieść zarzuty przeciwko Hunterowi Bidenowi w Waszyngtonie lub Kalifornii, gdzie miało miejsce domniemane przestępstwo.

Prawnik Huntera Bidena, Chris Clark, wyraził nadzieję, że Weiss nie ugnie się pod presją polityczną. "Czy to w Delaware, Waszyngtonie czy gdziekolwiek indziej, oczekujemy sprawiedliwego rozstrzygnięcia, które nie będzie skażone polityką, i zrobimy wszystko, co konieczne w imieniu Huntera Bidena, aby to osiągnąć" - oświadczył Chris Clark.