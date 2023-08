W najbliższy poniedziałek i wtorek pasażerowie w Warszawie, Łodzi i Poznaniu muszą się liczyć z odwołanymi lotami linii Ryanair. Powodem jest kolejny w te wakacje strajk pilotów taniego przewoźnika na lotnisku Charleroi w Belgii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon belgijskie lotnisko Charleroi ogłosiło, że anulowano 88 lotów z planowanych 340 w poniedziałek 14 sierpnia i wtorek 15 sierpnia.

Przyczyną odwołanych lotów jest strajk belgijskich pilotów Ryanaira.

Jak sprawdziła korespondentka RMF FM, na liście anulowanych lotów jest poniedziałkowe połączenie Ryanaira o godz. 16:05 do Warszawy (FR5748) i wieczorne z Warszawy do Charleroi (godz. 20:30, FR5749).

We wtorek 15 sierpnia nie odlecą z Charleroi samoloty Rynaira do Łodzi (godz. 10:55, FR9884) i do Poznania (godz. 18:50, FR4999), a także loty do belgijskiego portu z Łodzi (godz. 15:10, FR9885) i z Poznania (godz. 22:40, FR5000).

To już trzeci strajk belgijskich pilotów podczas tych wakacji. Wcześniej protestowali już w lipcu. Podczas pierwszego dnia protestu odwołano wówczas 120 lotów, a podczas drugiego 96 połączeń.

Tym razem utrudnienia dla podróżnych mogą być bardzo bolesne, bo obejmują długi weekendu Wniebowzięcia.

Piloci niskokosztowej linii Ryanair domagają się od swojego pracodawcy indeksacji płac, która w Belgii jest obowiązkowa.