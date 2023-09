Czy Stonehenge może zniknąć z listy zabytków UNESCO? Właśnie pojawiło się takie niebezpieczeństwo. Powodem są plany budowy tunelu, który ułatwiłby kierowcom podróżowanie w rejonie neolitycznego kręgu.

Stonehenge na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

W lipcu tego roku brytyjski rząd zatwierdził plany budowy tunelu o długości 3 kilometrów, który usprawnić ma ruch samochodowy na równinie Salisbury, gdzie znajduje się neolityczny krąg.

Na ręce brytyjskich władz właśnie wpłynęło pismo z UNESCO, domagające się prowadzenia zmian w tym projekcie. Nie zostało napisane w formie szantażu, ale zazwyczaj w takich sytuacjach można spodziewać się konsekwencji w przypadku braku reakcji. Pierwszym etapem byłoby umieszczenie Stonehenge na tzw. "czarnej liście" UNESCO. Kolejnym - usuniecie tego niezwykłego zabytku z międzynarodowego spisu.

Powody do zmartwień

Projekt tunelu zakłada zbudowanie dwupasowego, szybkiego połączenia pod ziemią. Jak wielokrotnie zwracały na to uwagę organizacje środowiskowe, nieuchronnie doprowadziłoby to do naruszenia wielu bezcennych artefaktów, które znajdują się w tym regonie. Najstarsze pochodzą sprzed 5 tys. lat. Po zatwierdzeniu planów przez rząd aktywiści złożyli sądowy pozew w tej sprawie.

Warto podkreślić, że obecność na liście UNESCO zapewnia opiekunom zabytków wiele korzyści - zwiększa międzynarodową reputację obiektu, daje mu ochronę prawną i możliwość ubiegania się o fundusze. Zniknięcie z takiej listy jest dla chronionego zabytku niezwykle szkodliwe.

I tak źle, i tak niedobrze

Zobacz również: Licząca nawet 4500 lat osada w miejscu budowy fabryki

Ruch na drodze biegnącej w pobliżu Stonehenge jest olbrzymi. Często na tej stosunkowo wąskiej arterii tworzą się korki. Kierowcy zwalniają, by zerknąć choć przez chwilę na neolityczny krąg. Niektórzy zmieniają trasę tylko po to, by obok niego przejechać. Rozwiązanie tego problemu jest konieczne.

Budowa tunelu ma kosztować prawie 2 miliardy funtów i potrwa kilka lat. Jednak zanim prace się rozpoczną, zarówno rząd, jak i konstruktorzy projektu będą musieli pokonać przeszkody prawne i utrudnienia, jakim na przykład jest pismo wysłane do brytyjskich władz przez UNESCO.