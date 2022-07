W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego zniszczony został granitowy pomnik w pobliżu miasta Elberton w stanie Georgia, nazywany "amerykańskim Stonehenge". Nikt nie został poszkodowany. Biuro Śledcze stanu Georgia opublikowało nagrania z monitoringu, pokazujące moment eksplozji i samochód, który odjechał z okolic pomnika tuż po niej.

Uszkodzony przez eksplozję monument ze względów bezpieczeństwa został rozebrany.

Stowarzyszenie Elberton Granite Association, które dba o pomnik i finansuje konserwację kamieni, określiło koszt ich wymiany na setki tysięcy dolarów - podała lokalna stacja telewizyjna WHNS.

Konstrukcja składająca z grupy szarych monolitów została wzniesiona w 1980 roku w środku dużego pola w pobliżu miasta Elberton w stanie Georgia. Wysoki na 5,8 metrów pomnik składał się z jednej pionowej płyty w centrum i czterech większych tablic ustawionych wokół niej, z dużym prostokątnym kamieniem spoczywającym na szczycie pozostałych. Stanowy portal turystyczny ExploreGeorgia.org podaje, że Guidestones funkcjonują jako kalendarz astronomiczny i ustawione są tak, by światło słoneczne wpadało przez wąski otwór w konstrukcji codziennie w południe i oświetlało datę na grawerunku.

Zgodnie z tłumaczeniem inskrypcji znajdującej się na kamieniach, przesłanie wzywa całą ludzkość do ograniczenia swojej liczby do mniej niż pół miliarda ludzi "w wiecznej równowadze z naturą" i wszystkie narody do "unikania małostkowych praw i bezużytecznych urzędników".

Magazyn "Wired" w 2009 roku informował, że Guidestones były pomysłem człowieka, który użył pseudonimu Robert C. Christian, aby zlecić lokalnej firmie wykańczającej granit wyprodukowanie pomnika w imieniu "małej grupy lojalnych Amerykanów."