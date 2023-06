Około 10 tysięcy ludzi zebrało się w megalitycznym kręgu kamiennym Stonehenge w Anglii, by świętować letnie przesilenie na półkuli północnej. Wśród nich wyznawcy religii pogańskich, druidzi i zwykli ludzie, którzy przybyli do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc Europy, by uczestniczyć w celebracji najdłuższego dnia w roku.