Starlink w Ukrainie znów działa bez ograniczeń. Zełenski dziękuje Amerykanom

Najważniejsza wiadomość tego dnia: przywrócono działanie Starlinka i Starshielda przy takich prędkościach, jakie były możliwe przed wprowadzeniem wszystkich tych ograniczeń. Teraz prędkości odpowiadają naszym potrzebom – podkreślił prezydent.
Krytyczne znaczenie dla logistyki i obrony
Zełenski zaznaczył, że przywrócenie pełnej funkcjonalności systemów rozpoczęło się już poprzedniej nocy, a rano prędkości były już wystarczające do realizacji kluczowych zadań.
To bardzo ważne, gdyż ma duże znaczenie dla naszej logistyki na froncie i obrony Ukrainy przed odrzutowymi dronami Shahedami – dodał prezydent. Przypomnijmy, że rosyjskie drony poruszają się z prędkością nawet 380 km/h, podczas gdy wcześniejsze ograniczenia Starlinka powodowały zrywanie połączenia przy ruchu powyżej 160 km/h.
Podziękowania dla partnerów z USA
Prezydent Ukrainy nie krył wdzięczności wobec amerykańskich partnerów, którzy – jak podkreślił – poważnie potraktowali sprawę ograniczeń w działaniu Starlinka.
Dziękuję wszystkim Amerykanom, wszystkim naszym partnerom, którzy potraktowali tę sprawę poważnie i rzeczywiście nam pomagają. Dziękuję kongresmenom, senatorom, wszystkim mediom, Departamentowi Stanu USA i prezydentowi Donaldowi Trumpowi – powiedział Zełenski.
Problemy zaczęły się w połowie października
Pierwsze sygnały o problemach z działaniem Starlinka i Starshielda pojawiły się 14 października. Użytkownicy zgłaszali zaniki połączenia podczas przemieszczania się z większą prędkością, co utrudniało skuteczną obronę przed rosyjskimi dronami.
Doniesienia o ograniczeniach pojawiły się niedługo po oświadczeniu Donalda Trumpa o porozumieniu z Władimirem Putinem w sprawie powrotu rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki.