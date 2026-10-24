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Starlink w Ukrainie znów działa bez ograniczeń. Zełenski dziękuje Amerykanom

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 października (16:08)

Prezydent Ukrainy potwierdził, że zniknęły niedawne ograniczenia w działaniu terminali satelitarnych Starlink oraz ich wojskowej wersji Starshield. W sobotnim wystąpieniu wideo Wołodymyr Zełenski poinformował, że systemy te pracują już z taką prędkością, jak przed wprowadzeniem restrykcji.

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Starlink w Ukrainie znów działa bez ograniczeń. Zełenski dziękuje Amerykanom
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski (fot. Thierry/ANDBZ/ABACA/Abaca) /East News

Najważniejsza wiadomość tego dnia: przywrócono działanie Starlinka i Starshielda przy takich prędkościach, jakie były możliwe przed wprowadzeniem wszystkich tych ograniczeń. Teraz prędkości odpowiadają naszym potrzebom – podkreślił prezydent.

Krytyczne znaczenie dla logistyki i obrony

Zełenski zaznaczył, że przywrócenie pełnej funkcjonalności systemów rozpoczęło się już poprzedniej nocy, a rano prędkości były już wystarczające do realizacji kluczowych zadań. 

To bardzo ważne, gdyż ma duże znaczenie dla naszej logistyki na froncie i obrony Ukrainy przed odrzutowymi dronami Shahedami dodał prezydent. Przypomnijmy, że rosyjskie drony poruszają się z prędkością nawet 380 km/h, podczas gdy wcześniejsze ograniczenia Starlinka powodowały zrywanie połączenia przy ruchu powyżej 160 km/h.

Podziękowania dla partnerów z USA

Prezydent Ukrainy nie krył wdzięczności wobec amerykańskich partnerów, którzy – jak podkreślił – poważnie potraktowali sprawę ograniczeń w działaniu Starlinka. 

Dziękuję wszystkim Amerykanom, wszystkim naszym partnerom, którzy potraktowali tę sprawę poważnie i rzeczywiście nam pomagają. Dziękuję kongresmenom, senatorom, wszystkim mediom, Departamentowi Stanu USA i prezydentowi Donaldowi Trumpowi – powiedział Zełenski.

Problemy zaczęły się w połowie października

Pierwsze sygnały o problemach z działaniem Starlinka i Starshielda pojawiły się 14 października. Użytkownicy zgłaszali zaniki połączenia podczas przemieszczania się z większą prędkością, co utrudniało skuteczną obronę przed rosyjskimi dronami. 

Doniesienia o ograniczeniach pojawiły się niedługo po oświadczeniu Donalda Trumpa o porozumieniu z Władimirem Putinem w sprawie powrotu rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Starlink Zełenski

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