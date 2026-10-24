Starlink w Ukrainie znów działa bez ograniczeń. Zełenski dziękuje Amerykanom

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Prezydent Ukrainy potwierdził, że zniknęły niedawne ograniczenia w działaniu terminali satelitarnych Starlink oraz ich wojskowej wersji Starshield. W sobotnim wystąpieniu wideo Wołodymyr Zełenski poinformował, że systemy te pracują już z taką prędkością, jak przed wprowadzeniem restrykcji.

Najważniejsza wiadomość tego dnia: przywrócono działanie Starlinka i Starshielda przy takich prędkościach, jakie były możliwe przed wprowadzeniem wszystkich tych ograniczeń. Teraz prędkości odpowiadają naszym potrzebom – podkreślił prezydent.

Krytyczne znaczenie dla logistyki i obrony

Zełenski zaznaczył, że przywrócenie pełnej funkcjonalności systemów rozpoczęło się już poprzedniej nocy, a rano prędkości były już wystarczające do realizacji kluczowych zadań.

To bardzo ważne, gdyż ma duże znaczenie dla naszej logistyki na froncie i obrony Ukrainy przed odrzutowymi dronami Shahedami – dodał prezydent. Przypomnijmy, że rosyjskie drony poruszają się z prędkością nawet 380 km/h, podczas gdy wcześniejsze ograniczenia Starlinka powodowały zrywanie połączenia przy ruchu powyżej 160 km/h.

Nagły zwrot ws. systemów Starlink i Starshield. Po tygodniu problemów Ukraina ogłasza poprawę Ukraina poinformowała, że ​​system satelitarny Starlink oraz jego wojskowa wersja, Starshield, znów działają z dużą prędkością. Stało się to po ponad tygodniu ograniczeń, które zakłóciły działania wojskowe i zaostrzyły napięcia w relacjach z USA.…

Podziękowania dla partnerów z USA

Prezydent Ukrainy nie krył wdzięczności wobec amerykańskich partnerów, którzy – jak podkreślił – poważnie potraktowali sprawę ograniczeń w działaniu Starlinka.

Dziękuję wszystkim Amerykanom, wszystkim naszym partnerom, którzy potraktowali tę sprawę poważnie i rzeczywiście nam pomagają. Dziękuję kongresmenom, senatorom, wszystkim mediom, Departamentowi Stanu USA i prezydentowi Donaldowi Trumpowi – powiedział Zełenski.

Problemy zaczęły się w połowie października

Pierwsze sygnały o problemach z działaniem Starlinka i Starshielda pojawiły się 14 października. Użytkownicy zgłaszali zaniki połączenia podczas przemieszczania się z większą prędkością, co utrudniało skuteczną obronę przed rosyjskimi dronami.

Doniesienia o ograniczeniach pojawiły się niedługo po oświadczeniu Donalda Trumpa o porozumieniu z Władimirem Putinem w sprawie powrotu rosyjskiego oleju napędowego na światowe rynki.