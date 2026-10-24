Nagły zwrot ws. systemów Starlink i Starshield. Po tygodniu problemów Ukraina ogłasza poprawę

RMF24

Ukraina poinformowała, że ​​system satelitarny Starlink oraz jego wojskowa wersja, Starshield, znów działają z dużą prędkością. Stało się to po ponad tygodniu ograniczeń, które zakłóciły działania wojskowe i zaostrzyły napięcia w relacjach z USA. Problemy z systemami firmy SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk, pojawiły się po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił zawarcie umowy na zakup rosyjskiego oleju napędowego, jednocześnie wywierając nacisk na Kijów, aby zaprzestał ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej.

Starlink i Starshield znów bez ograniczeń w Ukrainie

Ministerstwo Obrony Ukrainy, a za nim m.in. Ukraińska Prawda czy agencja Reutera, poinformowało, że Starlink - a przede wszystkim jej wojskowa wersja Starshield - działa już z prędkością ponad 400 km/h i jest stabilna.

Kilka dni temu specjaliści ukraińskich sił obronnych odnotowywali prędkość lotu Starlink/Starshield przekraczającą 161 km/h, co spowalniało logistykę i ograniczało wykorzystanie ukraińskich dronów.

16 października prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Biały Dom nie brał udziału w ograniczaniu możliwości korzystania z tego systemu przez ukraińską armię odpierającą ataki Rosji. „The Telegraph” informował natomiast, że dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk, zasugerował Trumpowi ograniczenie przepustowości sieci satelitarnych Starlink i Starshield. Wczozraj prezydent USA powiedział, że Elon Musk zniósł już ograniczenie prędkości dla Starlinka oraz jego wojskowej wersji - Starshielda - w Ukrainie. Nie chciał jednak powiedzieć, czy osobiście dzwonił do Muska w tej sprawie. To bardzo ciekawa sytuacja. Nie chcę tego komentować (...), nie ma znaczenia, czy dzwoniłem ja, czy ktoś inny - powiedział Trump.

Dlaczego Starshield jest tak ważny dla walczącej z Rosją Ukrainy?

Starshield program koncernu SpaceX Elona Muska przeznaczony jest dla rządów, wojska i służb bezpieczeństwa. Został zaprojektowany pod potrzeby bezpieczeństwa narodowego USA i ich sojuszników. Jest rozwijany na bazie technologii cywilnego systemu internetu satelitarnego Starlink. Służy m.in. do: szyfrowanej łączności satelitarnej dla instytucji państwowych, obsługi ładunków wojskowych i wywiadowczych na satelitach, bezpiecznej transmisji danych, monitorowania i obserwacji Ziemi.