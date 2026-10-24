Nagły zwrot ws. systemów Starlink i Starshield. Po tygodniu problemów Ukraina ogłasza poprawę

Starlink i Starshield znów bez ograniczeń w Ukrainie
Ministerstwo Obrony Ukrainy, a za nim m.in. Ukraińska Prawda czy agencja Reutera, poinformowało, że Starlink - a przede wszystkim jej wojskowa wersja Starshield - działa już z prędkością ponad 400 km/h i jest stabilna.
Kilka dni temu specjaliści ukraińskich sił obronnych odnotowywali prędkość lotu Starlink/Starshield przekraczającą 161 km/h, co spowalniało logistykę i ograniczało wykorzystanie ukraińskich dronów.
16 października prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Biały Dom nie brał udziału w ograniczaniu możliwości korzystania z tego systemu przez ukraińską armię odpierającą ataki Rosji. „The Telegraph” informował natomiast, że dyrektor generalny SpaceX, Elon Musk, zasugerował Trumpowi ograniczenie przepustowości sieci satelitarnych Starlink i Starshield. Wczozraj prezydent USA powiedział, że Elon Musk zniósł już ograniczenie prędkości dla Starlinka oraz jego wojskowej wersji - Starshielda - w Ukrainie. Nie chciał jednak powiedzieć, czy osobiście dzwonił do Muska w tej sprawie. To bardzo ciekawa sytuacja. Nie chcę tego komentować (...), nie ma znaczenia, czy dzwoniłem ja, czy ktoś inny - powiedział Trump.
Dlaczego Starshield jest tak ważny dla walczącej z Rosją Ukrainy?
Starshield program koncernu SpaceX Elona Muska przeznaczony jest dla rządów, wojska i służb bezpieczeństwa. Został zaprojektowany pod potrzeby bezpieczeństwa narodowego USA i ich sojuszników. Jest rozwijany na bazie technologii cywilnego systemu internetu satelitarnego Starlink. Służy m.in. do: szyfrowanej łączności satelitarnej dla instytucji państwowych, obsługi ładunków wojskowych i wywiadowczych na satelitach, bezpiecznej transmisji danych, monitorowania i obserwacji Ziemi.