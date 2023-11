Papież Franciszek po raz pierwszy nie odczytał rozważań przed południową modlitwą Anioł Pański. Zrobił to za niego ksiądz z Watykanu. Franciszek połączył się z wiernymi za pośrednictwem watykańskich mediów z kaplicy watykańskiego Domu Świętej Marty, gdzie mieszka.

Papież Franciszek na Placu św. Piotra / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Zwracając się do wiernych Franciszek wyjaśnił, że nie może czytać z powodu "infekcji w płucach".

Papież kaszlał, a na dłoni miał plaster, wskazujący na miejsce po kroplówce.



Rozważania odczytał ksiądz Paolo Braida. Następnie Franciszek odmówił modlitwę Anioł Pański.



Na placu Świętego Piotra zgromadziły się tysiące wiernych, którzy oglądali transmisję na telebimach.

To kolejna zmiana w papieskim programie z powodu choroby. W sobotę Franciszek odwołał planowane na ten dzień audiencje, a po południu udał się do rzymskiej kliniki Gemelli na badanie tomografii komputerowej, by - jak poinformowano - wykluczyć ryzyko komplikacji płucnych. Badanie je wykluczyło.



Papież kuruje się przed piątkową podróżą do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie weźmie udział w konferencji klimatycznej ONZ COP28.