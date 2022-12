Włoska agencja Ansa, powołując się na źródła w Watykanie, poinformowała, że stan chorego 95-letniego emerytowanego papieża Benedykta XVI pozostaje stabilny. Według tych informacji, dziś rano koncelebrował mszę w swoim pokoju w klasztorze Mater Ecclesiae.

Benedykt XVI, data nieznana / Stefano Spaziani / PAP/DPA

Z doniesień napływających bezpośrednio z budynku Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, gdzie od 2013 rooku mieszka Benedykt XVI, wynika, że w piątek rano, mimo poważnego stanu zdrowia, uczestniczył we mszy w swoim pokoju. Koncelebrował ją razem ze swoim osobistym sekretarzem arcybiskupem Georgiem Gaensweinem.

Przy Benedykcie XVI czuwają cały czas między innymi jego sekretarz arcybiskup Georg Gaenswein, watykański pielęgniarz oraz osobisty lekarz Patrizio Polisca.

Trzeci dzień z rzędu z Watykanu napływają informacje o stanie poważnym, ale stabilnym.

Stan zdrowia pogorszył się w środę

Wiadomość o tym, że emerytowany papież Benedykt XVI jest bardzo chory, przekazał w środę papież Franciszek .

Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, proszę Pana, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości do Kościoła do samego końca - mówił wówczas Franciszek.

Później do jego słów odniósł się dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Jak stwierdził, "pogorszenie stanu zdrowia papieża emeryta spowodowane jest jego podeszłym wiekiem".

Na zakończenie środowej audiencji generalnej papież Franciszek udał się do klasztory Mater Ecclesiae, aby odwiedzić Benedykta XVI.

Z kolei w czwartek, jak podała Stolica Apostolska, "emerytowany papież dobrze odpoczął w nocy ze środy na czwartek". Nie zmieniło to jednak faktu, że jego stan nadal pozostawał ciężki. Podkreślono, że emerytowany papież był przytomny.