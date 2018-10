Prezydent Sri Lanki Maithripala Sirisena zawiesił w sobotę parlament, dzień po tym, jak z funkcji szefa rządu usunął Ranila Wickremasinghe'a, na jego miejsce powołując poprzedniego szefa państwa Mahindę Rajapaksę - poinformował rzecznik rządu.

Decyzja nastąpiła w związku z tym, że usunięty Wickremesinghe twierdził, że pozostaje premierem i wezwał przewodniczącego parlamentu do zwołania posiedzenia na niedzielę, aby udowodnić, że nadal utrzymuje swoją większość parlamentarną - informuje agencja Reutera.

Decyzja o zawieszeniu prac parlamentu ma obowiązywać do 16 listopada.



Wickremesinghe został usunięty w piątek z powodu rozdźwięków z prezydentem w kwestii polityki gospodarczej i zarządzania administracją rządową. W zeszłym tygodniu politycy starli się w sprawie rządowych planów wydzierżawienia Indiom terminalu portowego.



Dotychczasowy premier Wickremesinghe pomógł obecnemu prezydentowi wygrać wybory w styczniu 2015 r.; jego kontrkandydatem był wtedy Rajapaksa, który rządził krajem od 2005 roku.



Przeciwko odwołaniu Wickremesinghe'a zaprotestował na Twitterze minister finansów Mangala Samaraweera, pisząc, że "nominacja Rajapaksy na premiera jest antykonstytucyjna i nielegalna. Jest to antydemokratyczny przewrót".



Według obserwatorów sytuacja ta może doprowadzić do kryzysu konstytucyjnego na Sri Lance.



Rząd Wickremesinghe'a obiecał reformy gospodarcze w kraju i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych okrucieństw popełnionych podczas wojny domowej w Sri Lance, rządzonej wówczas przez Rajapaksę.



Rajapaksa uważany jest przez wielu Syngalezów - wyznającą buddyzm większość etniczną kraju - za bohatera w związku z ostatecznym zdławieniem w 2009 roku powstania separatystów z ugrupowania Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu (LTTE). Jednak krytycy Rajapaksy są zdania, że jego rządy miały autorytarny charakter, były skażone nepotyzmem i korupcją.

