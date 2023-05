Słowacja wycofała się z jednostronnego zakazu importu towarów rolnych z Ukrainy i przyjęła rozwiązania unijne - poinformował korespondentkę RMF FM w Brukseli unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa / Marcin Obara / PAP

Oznacza to, że już tylko tylko Węgry utrzymały jednostronne sankcje nałożone na import ukraińskich produktów rolnych. Decyzji w sprawie podziału 100 mln euro rekompensat dla rolników z Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii można się zatem spodziewać w najbliższych dniach, a może w przyszłym tygodniu - podsumowuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli, że "Słowacja wycofała swój jednostronnego zakazu importu rolnego z Ukrainy i podporządkowała się unijnemu zakazowi". A to właśnie utrzymywanie własnych zakazów przez Słowację i Węgry spowodowało odłożenie decyzji o podziale środków.

Komisarz Wojciechowski jest dobrej myśli także co do stanowiska Węgier.

Jeszcze się toczy rozmowa z Węgrami i jeżeli to się wyjaśni, to nie powinno być problemów - powiedział RMF FM Wojciechowski. A ponadto jak zauważył Wojciechowski - Węgry nie mogą zostać same z własnym zakazem, bo można by go wtedy bardzo łatwo omijać.

Zdaniem Wojciechowskiego, Budapeszt nie będzie przedłużać sprawy, bo Węgrom także bardzo zależy na pieniądzach z rezerwy kryzysowej. Gdyby jednak tej kraj upierał się przy swoim stanowisku, to komisarz Wojciechowski zapewnił, że pieniądze będą mogły otrzymać pozostałe kraje, które tak jak Polska zniosły własne restrykcje.

Jak zaznaczył jednak, KE wolałaby takiej sytuacji uniknąć. Chodzi o to, żeby wszystkie państwa były traktowane tak samo.

Pytany przez dziennikarkę RMF FM o list 12 krajów, które skrytykowały KE za ustępstwa wobec Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii, komisarz powiedział, że to pokazuje, jak daleko KE poszła we wspieraniu tych przyfrontowych krajów. Wojciechowski wskazał, że komisja stworzyła precedens zgadzając się na ograniczenia w imporcie tylko dla kilku krajów, co może doprowadzić do fragmentaryzacji unijnego rynku.

Sprawa rekompensat dla rolników z pięciu krajów będzie dyskutowana 30 maja na unijnej radzie ministrów ds. rolnictwa.