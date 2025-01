Co najmniej kilkadziesiąt osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które zakołysalo Tybetem - informuje chińska stacja CCTV we wtorek. Wstrząsy nastąpiły w rejoinie Tingri, 150 km na południowy zachód od świętego dla Tybetańczyków miasta Xigaze. Akcja ratowników trwa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według chińskiego centrum analizującego trzęsienia ziemi magnituda wstrząsów to ok. 6,9. Epicentrum wstrząsów, które wystąpiły o godz. 9.05 czasu lokalnego (godz. 2.05 w Polsce), znajdowało się w powiecie Tingri - ok. 150 km na południowy zachód od świętego dla Tybetańczyków miasta Xigaze (Shigatse) na głębokości 10 km.

/ PAP/EPA/USGS HANDOUT / PAP

"Co najmniej 54 osoby zginęły" - informuje chińska stacja CCTV we wtorek. Na początku była mowa o 9 ofiarach.

Według mediów obszar ten jest rzadko zaludniony - w promieniu 20 km od epicentrum mieszka ok. 6,9 tys. osób.