Sikorski w „The Economist”: Nie należy przedwcześnie negocjować z Rosją

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Europa powinna oprzeć się pokusie zbyt szybkiego rozpoczęcia negocjacji z Rosją – napisał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w artykule opublikowanym przez brytyjski tygodnik „The Economist”. Jego zdaniem dialog polityczny rozpoczęty przed osłabieniem strategicznej pozycji Moskwy może wzmocnić Kreml, podzielić Zachód i osłabić wsparcie dla Ukrainy.

Tekst ministra spraw zagranicznych, zatytułowany „Świat nie jest w stanie ocalić Rosji przed samą sobą”, ukazał się w czwartek w internetowym wydaniu „The Economist”.

„Rosja uważa nas za wroga i chce zniszczyć naszą demokratyczną cywilizację. Nie powinniśmy spieszyć się z jej obłaskawianiem. Kiedy pan Putin będzie gotowy na pokój, znajdzie sposób, by to zakomunikować” – napisał Sikorski.

Szef MSZ przypomniał, że od upadku Związku Radzieckiego kolejne administracje USA próbowały włączyć Rosję do wspólnoty międzynarodowej. Podobne działania podejmowała Polska.

Sikorski wskazał m.in. na zaproszenie Władimira Putina na obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte oraz wprowadzenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim.

„Wszyscy próbowaliśmy. Wszyscy zostaliśmy odrzuceni”

Minister odniósł się również do własnych wcześniejszych deklaracji dotyczących możliwej przyszłości demokratycznej Rosji.

Do dziś jestem osobiście szkalowany przez naszą opozycję za to, że powiedziałem, iż potrafię sobie wyobrazić, że prawdziwie demokratyczna Rosja wstąpi do NATO, spełniwszy wszystkie kryteria. Wszyscy próbowaliśmy. Wszyscy zostaliśmy odrzuceni – stwierdził.

Według Sikorskiego część polityków i komentatorów nadal nie dostrzega realiów polityki Kremla, mimo że rosyjski przywódca grozi eskalacją.

„Oba argumenty są błędne”

Szef polskiej dyplomacji odrzucił dwa argumenty, które – jak napisał – pojawiają się w debacie o rozmowach z Moskwą. Pierwszy zakłada, że z Rosją należy negocjować, zanim jej reżim się załamie lub państwo się rozpadnie. Drugi mówi o konieczności unikania zbyt silnej presji na Kreml z obawy przed eskalacją, w tym nuklearną.

„Oba argumenty są błędne” – ocenił Sikorski.

Jego zdaniem Rosja jest zbyt scentralizowana, aby groził jej rozpad. Z kolei groźby eskalacji mają być stałym elementem rosyjskiej strategii, służącej testowaniu determinacji państw Zachodu.

„Pytanie nie brzmi już, czy Rosja sonduje NATO. Pytanie brzmi, czy NATO rozumie, że jest sondowane, i jaki sygnał zamierza wysłać, by działania w szarej strefie nie przerodziły się w konfrontację pełnowymiarową” – ostrzegł minister.

Dialog może wzmocnić Kreml

Sikorski podkreślił, że wznowienie politycznego dialogu z Rosją przed osłabieniem jej pozycji strategicznej może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Według niego takie rozmowy mogłyby wzmocnić wewnętrzną legitymizację Kremla, zachęcić Rosję do kolejnych operacji hybrydowych, zmniejszyć europejskie wsparcie dla Ukrainy oraz pogłębić podziały w demokratycznej wspólnocie Zachodu.

Zdaniem ministra Europa musi zaakceptować większe ryzyko w krótkiej perspektywie, by uniknąć poważniejszego zagrożenia w przyszłości.