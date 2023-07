Około godz. 1.30 nad ranem nieznana liczba uczestników zamieszek zaatakowała dom dobrze znanego w miejscowości mera. Ogrodzenie zostało sforsowane samochodem, który następnie podpalono.



Jeanbruna nie było w domu. Z powodu trwających rozruchów cały czas przebywał w ratuszu. W domu przebywała żona z dwójką małych dzieci. Hałas obudził kobietę, wraz z dziećmi opuściła dom tylnym wyjściem, gdzie została zaatakowana przez osoby posługujące się materiałami pirotechnicznymi - relacjonuje stacja BFM TV. Po chwili na miejsce przybyła policja.



Moja żona i jedno z dzieci zostali ranni - poinformował burmistrz. Kobietę przewieziono do szpitala, jest lekko ranna - dodaje BFM TV.



To była niewyobrażalnie tchórzliwa próba zabójstwa - dodał Jeanbrun.



Prokuratura w Creteil wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa - informują media.



Jeanbrun jest też rzecznikiem prasowym partii Republikanie (LR), od kilku dni wzywa rząd do wprowadzenia w związku z trwającymi w całej Francji rozruchami stanu wyjątkowego. Jestem bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, by chronić Republikę i jej służyć. Nie cofnę się - zapewnił.

Kłopoty hotelarzy i restauratorów

Francuscy hotelarze i restauratorzy skarżą się na "falę odwoływania rezerwacji" z powodu zamieszek w całym kraju oraz plądrowanie i dewastowanie restauracji, barów i hoteli.



Główny związek pracodawców branży hotelarsko-gastronomicznej (Umih) poinformował w komunikacie prasowym, że francuscy hotelarze "doświadczają fali anulowania rezerwacji" na obszarach dotkniętych przemocą wywołaną śmiercią 17-letniego Nahela, zastrzelonego przez policjanta we wtorek w Nanterre pod Paryżem.



"Nasze placówki są z natury miejscami przyjmowania, a czasem nawet schronieniem i miejscem pomocy w sytuacjach kryzysowych. Nie mogą ponosić konsekwencji gniewu, którego nie wzbudziły. Potępiamy takie działania" - napisał szef Umih Thierry Marx, apelując do władz o pomoc dla branży.