Siostra pierwszej z 11 znalezionych ofiar przekazała NBC News, że dzięki aresztowaniu mordercy nareszcie poczuła ulgę.

Minęło dużo czasu i nigdy nie porzuciłam nadziei, że pewnego dnia sprawiedliwości stanie się zadość. Cieszę się, że stało się to raczej wcześniej niż później. Podejrzany zasługuje na gnicie w więzieniu do końca życia. Zniszczył wiele istnień ludzkich, więc chociaż nie przywróci to naszych bliskich, to jeden potwór mniej znika z ulic, on nigdy nie będzie mógł już nikogo skrzywdzić - napisała Sherre Gilbert.