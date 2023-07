Polska zwróci się do unijnego komisarza do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa o objęcie zakazem importu mrożonych malin i truskawek z Ukrainy. "W 2022 roku i w pierwszych miesiącach 2023 roku import ukraińskich truskawek i malin mrożonych do Polski wzrósł bardzo znacznie. To oznacza ogromne trudności dla polskich producentów i bardzo poważne zakłócenia rynkowe" - podkreślił minister rolnictwa Robert Telus.

Minister rolnictwa Robert Telus / Piotr Polak / PAP Wniosek ws. zakazu importu ukraińskich malin i truskawek ma zostać wysłany jeszcze dziś. Według resortu rolnictwa jest duża szansa na to, że ograniczenia zostaną wprowadzone. Informację o planowanym złożeniu wniosku resort przekazał po wideospotkaniu Telusa z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Pod dokumentem ma podpisać się szef resortu rozwoju i technologii. Telus przekazał, że Polska jest jedynym krajem z koalicji państw przyfrontowych, w którym występuje problem związany z importem ukraińskich malin i truskawek. 19 lipca Telus spotka się w Warszawie z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier i Mołdawii. "Jego tematem będzie sytuacja na rynkach rolnych, wynikająca z agresji Rosji na Ukrainę oraz możliwe działania na rzecz zapewnienia uczciwych warunków konkurencji dla rolników z państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących. Na rozmowy w Warszawie został również zaproszony minister polityki rolnej i żywności Ukrainy" - czytamy w komunikacie resortu rolnictwa. Zobacz również: Kontrole w skupach malin. Wykryto pierwsze nieprawidłowości