Seria ataków na infrastrukturę energetyczną w Niemczech. Rozbrojono 21 urządzeń wybuchowych

W ostatnich dniach w Niemczech doszło do serii prób sabotażu wymierzonych w kluczowe obiekty infrastruktury energetycznej. Po incydentach w Nadrenii Północnej-Westfalii i Brandenburgii, tym razem celem atakujących stała się Saksonia. Prokuratura i policja poinformowały, że w regionie tym znaleziono i rozbrojono łącznie 21 urządzeń wybuchowych.
Skuteczna akcja służb
Wszystkie ładunki zostały unieszkodliwione przez odpowiednie służby. Jak podkreślają przedstawiciele prokuratury, nie doszło do żadnych szkód ani przerw w dostawach energii elektrycznej. Mieszkańcy regionu mogą czuć się bezpieczni – nie ma obecnie zagrożenia dla ludności.
Gdzie znaleziono ładunki?
Najwięcej urządzeń wybuchowych – osiem – odkryto na południe od stacji elektroenergetycznej Baerwalde w powiecie Budziszyn. Kolejne cztery znaleziono na wschód od stacji Graustein w powiecie Goerlitz. Pozostałe ładunki zlokalizowano w innych miejscach w pobliżu linii wysokiego napięcia.
Według śledczych, celem sprawców było wywołanie zwarcia i uszkodzenie linii wysokiego napięcia. Podobne metody zastosowano podczas wcześniejszych ataków w zachodnich Niemczech.
W piątek policja znalazła ładunki wybuchowe w pobliżu stacji elektroenergetycznej w Dormagen. Były on bardzo podobne do tych, jakie znaleziono w Bergheim, gdzie doszło sprawcy wywołali zwarcie, które czasowo wstrzymało pracę kilku bloków elektrowni.