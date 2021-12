Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg kandyduje na dyrektora norweskiego banku centralnego - podała Agencja Reutera za norweską agencją prasową NTB.

Jens Stoltenberg / BERTRAND GUAY / POOL / PAP/EPA

Stoltenberg przekazał NTB, że jeśli zostanie dyrektorem banku, będzie musiał poczekać ze zmianą stanowiska do 1 października 2022 roku, gdy skończy się jego kadencja jako szefa NATO. Skomentował także, że jest "bardzo zmotywowany" do pracy jako dyrektor norweskiego banku centralnego.

Minister finansów skontaktował się ze mną w listopadzie i zapytał, czy byłbym zainteresowany ubieganiem się o to stanowisko - zdradził szef NATO.



Stoltenberg jest z wykształcenia ekonomistą. Był premierem Norwegii w latach 2000-2001 i 2005-2013. W 2014 roku został sekretarzem generalnym NATO. Ma także doświadczenie na stanowisku ministra finansów.



Ida Wolden Bache, wicedyrektor Norges Bank jest uznawana przez ekonomistów za czołową kandydatkę na dyrektora banku centralnego. Znalazła się na liście 22 osób konkurujących o to stanowisko.



Dyrektor banku centralnego jest odpowiedzialny za ustalanie stóp procentowych, a także nadzorowanie potężnego norweskiego funduszu majątkowego. To największy taki fundusz na świecie, a jego aktywa mają wartość 1,4 bln dolarów.