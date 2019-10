Na Sardynii postanowiono ustawić przy drogach tablice z ostrzeżeniami dla kierowców. Radzą, by nie stosowali się oni do wskazówek map serwisów internetowych. Na tej włoskiej wyspie urządzenia mylą trudno przejezdne ścieżki z drogami, wyprowadzając kierowców w pole.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Dziennik "Corriere della Sera" zauważył, że prowadzącym samochody w wielu rejonach Włoch zdarza się, że znajdują się nagle na nieprzejezdnych drogach i szlakach albo po prostu w szczerym polu i muszą wycofywać się stamtąd w poszukiwaniu normalnej trasy.

Wszystko to przez korzystanie z map internetowych, czy aplikacji na smartphonach. Problem ten dotyczy także odwiedzanej masowo przez turystów z całego świata Sardynii.



Właśnie z tego powodu tablice ostrzegawcze przygotowano między innymi w miejscowości Baunei w prowincji Ogliastra. Znajduje się na nich ostrzeżenie lokalnej straży miejskiej: "Nie podążać za wskazówkami Google Maps. Droga przejezdna tylko samochodem z napędem 4x4", czyli na cztery koła.

Komunikat ten podany jest po włosku i po angielsku. Skierowany jest on głównie do turystów, którzy tłumnie odwiedzają tamtejsze plaże. Nie wiedzą oni jednak, że można się na nie dostać tylko na piechotę, po ścieżce na stromym zboczu.



Dziesiątki razy strażacy i miejscowi pasterze pomagali pechowym turystom, którzy mieli wielkie kłopoty, bo stosowali się do wskazówek Google Maps, jadąc camperem lub samochodem małolitrażowym - tak władze gminy uzasadniły konieczność ustawienia tablic z przestrogami.



Okazało się to niezbędne, bo - jak wyjaśniono - już wcześniej lokalna administracja informowała firmy przygotowujące mapy o problemach, jakie napotykają kierowcy. Jednak mimo to nie wprowadzone zostały żadne korekty.



Jak się zauważa, przejezdne - rzekomo - drogi istnieją niekiedy tylko na wirtualnych mapach; w rzeczywistości zaś mogą prowadzić donikąd.