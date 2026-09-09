RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Samolot Zełenskiego niemal trafiony przez drona. Ujawnił to premier Norwegii

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (21:12)

Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo - ujawnił w środę premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w publicznej telewizji NRK. Zełenski leciał do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V.

Samolot Zełenskiego niemal trafiony przez drona. Ujawnił to premier Norwegii
Wołodymyr Zełenski wziął udział w pogrzebie króla Norwegii Haralda V (fot. Christoffer Andersen) /PAP/EPA

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere poinformował w wywiadzie dla NRK, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas startu samolotu ukraińskiego prezydenta z Mołdawii.

Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje – stwierdził premier.

O problemach podczas wylotu Zełenskiego mówił również norweski minister finansów Jens Stoltenberg, który uczestniczył we wtorkowym spotkaniu z ukraińskim prezydentem. Jak przekazał NRK, Zełenski opowiedział wówczas członkom norweskiego rządu o zdarzeniu.

Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa – powiedział NRK Stoltenberg.

Zełenski przybył do Oslo z Mołdawii we wtorek wieczorem. Spotkał się z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. W środę uczestniczył w państwowym pogrzebie zmarłego 28 sierpnia króla Haralda V.

Opuścił Norwegię wkrótce po zakończeniu ceremonii.

Zawieszone loty w Mołdawii

Władze Mołdawii nie skomentowały na razue oświadczenia Stoere w sprawie samolotu Zełenskiego.

Faktem jest, jak przypomina Reuters, że przyloty i odloty z lotniska w Kiszyniowie zostały we wtorek tymczasowo zawieszone w związku z wtargnięciem dwóch rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Według danych Flightradar24, samoloty zmierzające do stolicy wylądowały na lotniskach poza Mołdawią lub zostały zmuszone do wstrzymania lotów.

Jeden dron wylądował na polu, wywołując pożar, a drugi wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. Prezydent Mołdawii Maia Sandu nazwała wtargnięcia „poważnym zagrożeniem dla życia ludzi”.



 

 


Źródło: RMF24
Tagi: Norwegia wojna w Ukrainie Wołoldymyr Zełenski
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: