Samolot Zełenskiego niemal trafiony przez drona. Ujawnił to premier Norwegii

RMF24

Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo - ujawnił w środę premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w publicznej telewizji NRK. Zełenski leciał do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V.

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere poinformował w wywiadzie dla NRK, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas startu samolotu ukraińskiego prezydenta z Mołdawii.

Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje – stwierdził premier.

O problemach podczas wylotu Zełenskiego mówił również norweski minister finansów Jens Stoltenberg, który uczestniczył we wtorkowym spotkaniu z ukraińskim prezydentem. Jak przekazał NRK, Zełenski opowiedział wówczas członkom norweskiego rządu o zdarzeniu.

Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa – powiedział NRK Stoltenberg.

Zełenski przybył do Oslo z Mołdawii we wtorek wieczorem. Spotkał się z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. W środę uczestniczył w państwowym pogrzebie zmarłego 28 sierpnia króla Haralda V.

Czerwona róża królowej. Poruszające sceny na pogrzebie Haralda V Prawie 240 tys. osób zgromadziło się w środę w centrum Oslo podczas państwowego pogrzebu króla Norwegii Haralda V – oszacowała policja. Wśród 850 oficjalnych gości byli monarchowie i głowy państw z wielu krajów, w tym prezydent Polski Karol…

Opuścił Norwegię wkrótce po zakończeniu ceremonii.

Zawieszone loty w Mołdawii

Władze Mołdawii nie skomentowały na razue oświadczenia Stoere w sprawie samolotu Zełenskiego.

Faktem jest, jak przypomina Reuters, że przyloty i odloty z lotniska w Kiszyniowie zostały we wtorek tymczasowo zawieszone w związku z wtargnięciem dwóch rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Według danych Flightradar24, samoloty zmierzające do stolicy wylądowały na lotniskach poza Mołdawią lub zostały zmuszone do wstrzymania lotów.

Jeden dron wylądował na polu, wywołując pożar, a drugi wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną. Prezydent Mołdawii Maia Sandu nazwała wtargnięcia „poważnym zagrożeniem dla życia ludzi”.

Dronowy alert w Rumunii. Bezzałogowiec rozbił się na polu słoneczników We wschodniej Rumunii ogłoszono alarm w związku z zagrożeniem dronowym. Port lotniczy w Jassach (Iași) czasowo wstrzymał obsługę lotów. Poderwano dwa hiszpańskie myśliwce F-18.





