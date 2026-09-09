Czerwona róża królowej. Poruszające sceny na pogrzebie Haralda V

RMF24

Prawie 240 tys. osób zgromadziło się w środę w centrum Oslo podczas państwowego pogrzebu króla Norwegii Haralda V - oszacowała policja. Wśród 850 oficjalnych gości byli monarchowie i głowy państw z wielu krajów, w tym prezydent Polski Karol Nawrocki. „Miłość między narodem a królem Haraldem się nie skończyła” - mówił nad trumną monarchy przewodniczący Kościoła Norwegii.

Nawrocki i Zełenski w katedrze

Tłumy od rana zbierały się wzdłuż głównej alei Oslo - Karl Johans gate, którą trumna Haralda V miała zostać przewieziona na lawecie armatniej z Pałacu Królewskiego do katedry. Tysiące osób śledziły uroczystość na telebimach ustawionych w centrum.

O godz. 13:00, gdy rozpoczynała się uroczystość w katedrze, w zamkniętej strefie w centrum Oslo przebywało co najmniej 237 tys. osób - przekazał Tomm Berger, dowódca operacyjny policji w Oslo.

Ulice Oslo w czasie pogrzebu. Fot. Hans Olav Torgersen / PAP/EPA

W katedrze zasiedli m.in. monarchowie Szwecji, Danii, Hiszpanii, Holandii i Belgii oraz prezydenci i przedstawiciele władz wielu państw. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. W uroczystości uczestniczył również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego po wyjściu ze świątyni zgromadzeni przed kościołem powitali oklaskami.

Ulice Oslo w trakcie pogrzebu króla. Fot. Hans Olav Torgersen / PAP/EPA

Czerwona róża królowej Norwegii

Podczas nabożeństwa królowa Sonja położyła na trumnie męża czerwoną różę i ukłoniła się przed nią. Gdy chór wykonywał „No stig vaar song”, utwór napisany specjalnie dla Haralda i Sonji z okazji ich 70. urodzin w 2007 roku, król Haakon VIII nie krył wzruszenia, a w jego oczach pojawiły się łzy.

Miłość między narodem a królem Haraldem się nie skończyła. Miłość nigdy się nie kończy, ponieważ jest czymś większym od nas - powiedział odprawiający nabożeństwo przewodniczący Kościoła Norwegii Olav Fykse Tveit.

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w mowie ku pamięci monarchy podkreślił, że Norwegowie są wdzięczni Haraldowi V za 35 lat panowania, a przede wszystkim za sposób, w jaki pełnił swoją rolę.

Sprawiał, że to, co uroczyste, stawało się ludzkie - podsumował premier.

Królowa Sonja, król Haakon VIII, królowa Mette-Marit, księżniczka Ingrid Alexandra i ksiażę Sverre Magnus. Fot. Lise Aserud / PAP/EPA

Symboliczna scena nad Oslo

Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały cztery myśliwce F-35 w formacji „missing man”. W chwili przelotu nad katedrą jeden z samolotów odłączył się od pozostałych i wzbił ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby.

Nad centrum Oslo przeleciały cztery myśliwce F-35 w formacji „missing man” (fot. Annika Byrde) / PAP/EPA

Z katedry kondukt ruszył w stronę twierdzy Akershus. Królowi Haakonowi VIII towarzyszyli król Szwecji Karol XVI Gustaf i król Danii Frederik X. Po prywatnej ceremonii w mauzoleum oddano salwę królewską z 42 strzałów armatnich, a flagi w całym kraju, opuszczone przez 12 dni do połowy masztu, podniesiono na pełną wysokość.

Pogrzeb Haralda V. Fot. Cornelius Poppe / PAP/EPA

Pozdrowienia nowego króla

Tuż przed godz. 17:00 Haakon VIII wraz z rodziną królewską wyszedł na balkon Pałacu Królewskiego i pozdrowił dziesiątki tysięcy osób zgromadzonych przed pałacem.

Panujący w Norwegii od 1991 roku Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Jego następcą został 53-letni syn - Haakon. Następczynią norweskiego tronu stała się księżniczka Ingrid Alexandra, 23-letnia córka Haakona.