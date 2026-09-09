Czerwona róża królowej. Poruszające sceny na pogrzebie Haralda V

Nawrocki i Zełenski w katedrze
Tłumy od rana zbierały się wzdłuż głównej alei Oslo - Karl Johans gate, którą trumna Haralda V miała zostać przewieziona na lawecie armatniej z Pałacu Królewskiego do katedry. Tysiące osób śledziły uroczystość na telebimach ustawionych w centrum.
O godz. 13:00, gdy rozpoczynała się uroczystość w katedrze, w zamkniętej strefie w centrum Oslo przebywało co najmniej 237 tys. osób - przekazał Tomm Berger, dowódca operacyjny policji w Oslo.
W katedrze zasiedli m.in. monarchowie Szwecji, Danii, Hiszpanii, Holandii i Belgii oraz prezydenci i przedstawiciele władz wielu państw. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. W uroczystości uczestniczył również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, którego po wyjściu ze świątyni zgromadzeni przed kościołem powitali oklaskami.
Czerwona róża królowej Norwegii
Podczas nabożeństwa królowa Sonja położyła na trumnie męża czerwoną różę i ukłoniła się przed nią. Gdy chór wykonywał „No stig vaar song”, utwór napisany specjalnie dla Haralda i Sonji z okazji ich 70. urodzin w 2007 roku, król Haakon VIII nie krył wzruszenia, a w jego oczach pojawiły się łzy.
Miłość między narodem a królem Haraldem się nie skończyła. Miłość nigdy się nie kończy, ponieważ jest czymś większym od nas - powiedział odprawiający nabożeństwo przewodniczący Kościoła Norwegii Olav Fykse Tveit.
Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w mowie ku pamięci monarchy podkreślił, że Norwegowie są wdzięczni Haraldowi V za 35 lat panowania, a przede wszystkim za sposób, w jaki pełnił swoją rolę.
Sprawiał, że to, co uroczyste, stawało się ludzkie - podsumował premier.
Symboliczna scena nad Oslo
Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały cztery myśliwce F-35 w formacji „missing man”. W chwili przelotu nad katedrą jeden z samolotów odłączył się od pozostałych i wzbił ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby.
Z katedry kondukt ruszył w stronę twierdzy Akershus. Królowi Haakonowi VIII towarzyszyli król Szwecji Karol XVI Gustaf i król Danii Frederik X. Po prywatnej ceremonii w mauzoleum oddano salwę królewską z 42 strzałów armatnich, a flagi w całym kraju, opuszczone przez 12 dni do połowy masztu, podniesiono na pełną wysokość.
Pozdrowienia nowego króla
Tuż przed godz. 17:00 Haakon VIII wraz z rodziną królewską wyszedł na balkon Pałacu Królewskiego i pozdrowił dziesiątki tysięcy osób zgromadzonych przed pałacem.
Panujący w Norwegii od 1991 roku Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Jego następcą został 53-letni syn - Haakon. Następczynią norweskiego tronu stała się księżniczka Ingrid Alexandra, 23-letnia córka Haakona.