Samolot z Izraela nadał kod 7700. Maszyna musiała awaryjnie lądować

RMF24

W niedzielny wieczór pasażerowie lotu z Tel Awiwu do Wiednia przeżyli chwile grozy. Airbus A320 należący do Austrian Airlines nadał kod alarmowy 7700 w związku z otrzymaniem informacji o możliwym ładunku wybuchowym na pokładzie - informuje portal Al Dżazira. Samolot musiał lądować awaryjnie w stolicy Bułgarii - Sofii.

Według bułgarskiego Ministerstwa Transportu, załoga lotu OS82 podjęła decyzję o lądowaniu w stolicy Bułgarii po otrzymaniu wiadomości o możliwej bombie na pokładzie. W akcji uczestniczył myśliwiec MiG-29, który eskortował samolot do lotniska w Sofii. Na pokładzie znajdowało się 51 pasażerów oraz 6 członków załogi. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani po wylądowaniu.

Po zatrzymaniu maszyny na płycie lotniska, służby bezpieczeństwa natychmiast przystąpiły do szczegółowego przeszukania samolotu. Bułgarskie władze powołały specjalny zespół kryzysowy i wszczęły dochodzenie w sprawie incydentu.

Szczegóły lotu i sygnał alarmowy

Z danych serwisów śledzących ruch lotniczy wynika, że samolot wystartował z lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie o godzinie 18:46 czasu lokalnego. Około godziny 21:10 maszyna znajdowała się już w rumuńskiej przestrzeni powietrznej, gdy załoga nadała sygnał alarmowy 7700, oznaczający ogólny stan zagrożenia. Następnie samolot skierował się na południe, by bezpiecznie wylądować w Sofii o 21:43.

To nie pierwszy niebezpieczny incydent na trasach z i do Izraela w ostatnich tygodniach. Zaledwie miesiąc temu doszło do dramatycznej sytuacji na pokładzie samolotu Flydubai, gdzie drugi pilot próbował zaatakować kapitana i doprowadzić do katastrofy. Dzięki szybkiej reakcji załogi i pasażerów udało się opanować sytuację, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej.