Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili został przetransportowany z więzienia w Rustawi do szpitala - podały w poniedziałek gruzińskie media. Cytowane przez agencję TASS ministerstwo sprawiedliwości w Tbilisi przekazało, że Saakaszwili trafił do więziennego szpitala.

Micheil Saakaszwili / Pyotr Sivkov / PAP/EPA

Portal apsny.ge napisał, powołując się na matkę byłego prezydenta, że Saakaszwilego wywieziono z więzienia "w nieznanym kierunku". Serwis dodał, że jakiś czas temu nad placówką penitencjarną pojawił się helikopter, wyjechały stamtąd też dwa opancerzone samochody.

Według portalu Saakaszwili trafi do szpitala wojskowego w Gori. Służby penitencjarne podały później, że Saakaszwili trafił do więziennego szpitala w Tbilisi.

Ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że Saakaszwili został umieszczony w szpitalu w związku z pogarszającym się stanem zdrowia - napisała rosyjska agencja TASS.

Wcześniej w poniedziałek jego lekarz podał, że konsylium lekarskie jednomyślnie orzekło, że Saakaszwili wymaga hospitalizacji.

Z badań wynika, że wszystkie parametry się pogorszyły. Odnotowano ogólne pogorszenie stanu, rada jednomyślnie zdecydowała, że trzeba go szybko przewieźć na leczenie i diagnostykę do wieloprofilowej kliniki - powiedział lekarz Saakaszwilego Nikoloz Kipszydze.

Apsny.ge podaje, że bliscy i adwokaci Saakaszwilego nie są wpuszczani do więzienia.

1 października Saakaszwili wrócił do Gruzji, by - jak mówił - zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych 2 października. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu, a władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.

Polityk wrócił do Gruzji pomimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia. Prezydent Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 został skazany za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu. On sam uważa, że sprawy karne wobec niego, wszczęte po dojściu do władzy oponentów z partii Gruzińskie Marzenie, są motywowane politycznie.

Po zatrzymaniu Saakaszwili, obecnie obywatel Ukrainy, rozpoczął głodówkę protestacyjną w więzieniu w Rustawi; uważa się za więźnia politycznego.