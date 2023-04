Teraz niestety, pomimo że została zrekonstruowana i jest gotowa do wystawienia, zdecydowaliśmy się jednak schować ją na wiele lat, do czasu aż uspokoją się animozje w stosunku do Zlatana. Obecnie nie istnieje w Malmoe miejsce, gdzie mogłaby stać bezpiecznie - wyjaśnił radny Janne Groenholm dziennikowi "Sydsvenska Dagbladet".

Były i są też poważne plany przeniesienia obiektu do Sztokholmu, lecz sam piłkarz powiedział przed marcowym meczem eliminacji mistrzostw Europy 2024 z Belgią, że jej miejsce jest tylko i wyłącznie w Malmoe.

Ja się tu urodziłem i wychowałem, a w miejscowym klubie rozpoczynałem karierę. Kibice mogą sobie o mnie myśleć co chcą, lecz ja to ja i pewnego dnia stanie się tak, że zostaną zmuszeni w końcu oglądać mój pomnik - podkreślił Ibrahimovic.