Pierwszy to uwolnienie 1000 gigaton węgla do atmosfery, co spowoduje stopienie południowej części pokrywy lodowej. Z kolei ok. 2500 gigaton węgla oznacza trwałą utratę niemal całej pokrywy lodowej. Ponieważ ludzkość wyemitowała ok. 500 gigaton węgla, oznacza to, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi do pierwszego punktu krytycznego.

Punkty krytyczne to momenty, po przekroczeniu których zachowanie się systemu nieodwracalnie się zmienia. Ich wyznaczanie w modelach pomaga naukowcom w lepszym zorientowaniu się w dynamice badanych procesów.