6 osób zginęło, a 11 zostało rannych w Górnej Adydze na północy Włoch. Jadący z dużą prędkością samochód wpadł w grupę ludzi stojących na poboczu. Ofiary śmiertelne to Niemcy w wieku od 20 do 25 lat.

Miejsce wypadku / VIGILI DEL FUOCO HANDOUT / PAP/EPA

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Lutago w Valle Aurina.



Grupa turystów po spędzeniu wieczoru w restauracji, zebrała się w pobliżu autokaru. W pewnym momencie w autobus uderzył rozpędzony samochód.



Kierowca samochodu, który wjechał w turystów był pijany / VIGILI DEL FUOCO HANDOUT / PAP/EPA

Kierowca, 28-letni mężczyzna miał, jak wykazały badania, wysoką zawartość alkoholu we krwi. Został aresztowany pod zarzutem zabójstwa drogowego. To nowe przestępstwo wpisane do Kodeksu Karnego we Włoszech.



Wśród rannych trzy osoby są w stanie ciężkim.