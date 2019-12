Pościg za piratem drogowym w powiecie łobeskim w woj. zachodniopomorskim. Zatrzymany 37-latek jest w policyjnym areszcie, ale już wiadomo, że trafi do więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Późnym wieczorem w Resku patrol policji próbował zatrzymać do kontroli rozpędzone audi. Bez skutku. Kierowca zaczął uciekać.

Policyjny radiowóz na sygnale gonił go przez mniej więcej półtora kilometra. Nagle na łuku przyprószonej śniegiem drogi uciekający stracił panowanie nad kierownicą, uderzył w przydrożny pień.

Okazało się, że mężczyzna w październiku dostał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Do tego był poszukiwany do odbycia półrocznej kary w więzieniu. Zanim trafi za kratki, usłyszy jeszcze zarzuty związane z niezatrzymaniem się do kontroli, ucieczką i przede wszystkim złamaniem sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.