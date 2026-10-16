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Rosyjskie bombowce strategiczne w eskorcie myśliwców nad Bałtykiem

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 października (17:00)

Rosyjskie naddźwiękowe bombowce Tu-22M3, eskortowane przez myśliwce, wykonały w piątek planowy lot nad neutralnymi wodami Morza Bałtyckiego – przekazała agencja Interfax, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony. Nie podano liczby uczestniczących w operacji samolotów ani szczegółowego celu przelotu.

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Rosyjskie bombowce strategiczne w eskorcie myśliwców nad Bałtykiem
Przelot Tu-22M3 /Shutterstock

Według rosyjskiego resortu obrony bombowce pozostawały w powietrzu ponad cztery godziny. Agencja Reutera poinformowała, że na części trasy rosyjskie maszyny były eskortowane przez myśliwce innych państw.

Tu-22M3, oznaczane w kodzie NATO jako Backfire-C, to naddźwiękowe bombowce dalekiego zasięgu. Są przystosowane do przenoszenia uzbrojenia konwencjonalnego oraz broni jądrowej, w tym pocisków manewrujących i przeciwokrętowych.

Przelot nad Bałtykiem odbył się w czasie kończących się w piątek czterodniowych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych na terytorium Białorusi.

W manewrach uczestniczyło ponad 1,5 tys. żołnierzy oraz ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego. Reuters ocenił, że podobne działania są elementem demonstracji rosyjskiego potencjału militarnego i utrzymywania sił nuklearnych w stałej gotowości.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: rosyjskie bombowce

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