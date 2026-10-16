Rosyjskie bombowce strategiczne w eskorcie myśliwców nad Bałtykiem

Według rosyjskiego resortu obrony bombowce pozostawały w powietrzu ponad cztery godziny. Agencja Reutera poinformowała, że na części trasy rosyjskie maszyny były eskortowane przez myśliwce innych państw.
Tu-22M3, oznaczane w kodzie NATO jako Backfire-C, to naddźwiękowe bombowce dalekiego zasięgu. Są przystosowane do przenoszenia uzbrojenia konwencjonalnego oraz broni jądrowej, w tym pocisków manewrujących i przeciwokrętowych.
Przelot nad Bałtykiem odbył się w czasie kończących się w piątek czterodniowych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych na terytorium Białorusi.
W manewrach uczestniczyło ponad 1,5 tys. żołnierzy oraz ponad 300 jednostek sprzętu wojskowego. Reuters ocenił, że podobne działania są elementem demonstracji rosyjskiego potencjału militarnego i utrzymywania sił nuklearnych w stałej gotowości.