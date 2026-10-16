Putin nie zdecyduje się na otwartą wojnę z Europą? Komentarz generała NATO

RMF24

„Rosja nie zdecyduje się na szeroko zakrojony, konwencjonalny atak na Europę” – ocenia generał Alexus Grynkewich, naczelny dowódca sił NATO w Europie. W rozmowie z tygodnikiem „Der Spiegel” wojskowy podkreśla, że Władimir Putin sięga po inne metody, takie jak sabotaż, bo nie ma już innych opcji. Wszystko przez skuteczne odstraszanie militarne Sojuszu, które – jak twierdzi generał – należy nieustannie wzmacniać.

Według generała Grynkewicha, w przypadku prawdziwej wojny, gdyby do walki stanęły wszystkie państwa Sojuszu, NATO jest pod względem konwencjonalnym znacznie silniejsze od Rosji.

Moskwa nie dysponuje nowoczesnymi myśliwcami F-35, ani taką liczbą niszczycieli i okrętów podwodnych, jaką mają państwa NATO – wylicza wojskowy. Dodaje, że przewaga technologiczna i liczebna Sojuszu jest nie do podważenia.

Nowe wyzwania: drony i wojna hybrydowa

Generał Grynkewich zwraca uwagę, że NATO musi szybko poprawić swoje zdolności w zakresie użycia i zwalczania dronów. Potrzebujemy masowych dostaw bojowych dronów jednorazowego użytku oraz tańszych pocisków manewrujących – mówi. Zaznacza, że obecnie nie liczy się już sama liczba czołgów czy samolotów, ale efekt wojskowy, jaki można osiągnąć dzięki nowoczesnym technologiom.

Priorytetem dla Sojuszu jest teraz obrona przed dronami. To nie tylko wniosek z wojny na Ukrainie. Również konflikt z Iranem pokazał nam, gdzie mamy braki – przyznaje generał. NATO już opracowało plan i listę zakupów, które mają wzmocnić sieć czujników i systemów przechwytujących drony.

Sabotaż w Lipsku – przekroczona granica

W ostatnim czasie Niemcy oskarżyły Rosję o próbę ataku na lotnisko w Lipsku. Grynkewich nie ma wątpliwości, że była to poważna próba przekroczenia granicy. Gdyby atak się powiódł, mogłoby dojść do eksplozji kilku w pełni zatankowanych samolotów. Ofiary śmiertelne byłyby niemal pewne – ocenia. Generał podkreśla, że o takich zagrożeniach należy mówić głośno, by społeczeństwo było świadome ryzyka.

Niemcy motorem NATO, nowa „Teoria zwycięstwa” na stole

Generał Grynkewich chwali postawę Niemiec, które – jak mówi – stały się prawdziwym motorem napędowym NATO. Podczas Warsaw Security Forum przedstawił swoją „Teorię zwycięstwa”, która ma zapewnić skuteczne odstraszanie Rosji. Zakłada ona, że w razie ataku wojska lądowe NATO zdominują natarcie, zwiążą siły przeciwnika i uniemożliwią zajęcie terytorium Sojuszu. Następnie mają „stępić” atak i zniszczyć zaplecze wroga.

W razie potrzeby rozbijemy wojska wroga i system operacyjny walki, który jest przeciwko nam skierowany – zapowiada generał. Formacje wroga zostaną pozbawione uzupełnień, a dowódcy nie będą w stanie kontrolować swoich sił – dodaje.