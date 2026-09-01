Rośnie presja na Madryt i Ateny ws. pocisków Patriot. Decydujące rozmowy

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Sojusznicy Ukrainy coraz mocniej apelują do Hiszpanii i Grecji o przekazanie pocisków przechwytujących Patriot. Decyzje w tej sprawie mają zapaść podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony państw UE oraz krajów partnerskich. Czy Kijów otrzyma kluczowe wsparcie w obliczu nasilających się ataków Rosji?

W ostatnich dniach agencja Bloomberg poinformowała, że kraje NATO i Unii Europejskiej wywierają presję na Hiszpanię i Grecję, by przekazały Ukrainie pociski przechwytujące Patriot. Temat ten ma być jednym z głównych punktów rozmów podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony państw UE oraz Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii i Szwajcarii, które odbędzie się we wtorek i środę.

Według źródeł Bloomberga, rozważana jest także opcja, by Norwegia zakupiła pociski od Hiszpanii i Grecji, a następnie przekazała je Ukrainie. Oba kraje posiadają jedne z największych rezerw systemów Patriot wśród sojuszników Kijowa, a część ich zapasów zbliża się do końca okresu przydatności.

Grecja i Hiszpania pod lupą

Grecja, która była jednym z pierwszych państw wspierających Ukrainę amunicją po rosyjskiej inwazji w 2022 roku, do tej pory opierała się przekazaniu pocisków Patriot. Ateny argumentują, że ze względu na napięcia z Turcją, muszą zachować ten sprzęt do własnej obrony.

Hiszpania natomiast zadeklarowała, że w 2026 roku przekaże Ukrainie pomoc wojskową o wartości 1 miliarda euro, jednak nie sprecyzowała, czy w jej skład wejdą pociski Patriot.

Rzecznicy obu rządów odmówili komentarza w sprawie doniesień Bloomberga.

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Kijów pilnie potrzebuje wsparcia

Zapewnienie Ukrainie nowych systemów obrony powietrznej staje się coraz pilniejszym zadaniem dla jej sojuszników. Jak podkreśliła unijna szefowa dyplomacji Kaja Kallas, Ukrainie „brakuje pocisków przechwytujących”, a niektóre państwa posiadają zapasy, których termin przydatności wkrótce upłynie.

Byłoby bardzo dobrze, gdyby zostały przekazane Ukrainie – zaznaczyła Kallas przed spotkaniem ministrów.

Pociski Patriot są uznawane za jeden z kluczowych elementów obrony Ukrainy przed rosyjskimi pociskami balistycznymi. Prezydent Wołodymyr Zełenski alarmował w sierpniu, że dostawy amunicji od zachodnich partnerów w pierwszej połowie 2026 roku zmniejszyły się trzykrotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Rosja szykuje ofensywę?

W ostatnich miesiącach Ukraina wielokrotnie apelowała o zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej, ostrzegając, że kurczące się zapasy nie powstrzymają nasilających się ataków Rosji. Szczególnie poszukiwane są pociski Patriot, na które zapotrzebowanie wzrosło także w związku z wojną USA z Iranem.

Według informacji wywiadowczych, do których dotarł Bloomberg, Rosja może przygotowywać się do nowej ofensywy lądowej na Kijów. W tej sytuacji decyzje podjęte w najbliższych dniach mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Ukrainy.