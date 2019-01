Do 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego wybuchu w bloku mieszkalnym w Magnitogorsku na Uralu. Ratownicy pracujący na miejscu tragedii wydobyli spod gruzów kolejne ciała. Wciąż trwają poszukiwania 23 mieszkańców budynku, których uznano za zaginionych.

Trwa akcja ratowników w Magnitogorsku / EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY HANDOUT / AFP/PAP/EPA

Do środowego poranka ratownicy wydostali spod gruzów 20 osób. Niestety, 18 z nich nie żyje, wśród ofiar jest także dziecko - poinformował oddział ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych w obwodzie czelabińskim. Wczoraj udało się uratować niemowlę, które przeleżało w rumowisku ponad 30 godzin. Dziecko przeżyło przy 23-stopniowym mrozie. Ratownicy mówią o cudzie. Chłopczyk leżał w łóżeczku, był ciepło ubrany i otulony kołderką.



Chłopczyk został przewieziony samolotem do Moskwy. W środę rano lekarze ocenili jego stan jako ciężki, ale stabilny. Według nich nie ma zagrożenia dla życia dziecka.

10-miesięczne dziecko przeżyło katastrofę w Magnitogorsku. Pod gruzami przeżyło 36 godzin RUPTLY/x-news

Praca ratowników trwa nieprzerwanie. Łącznie na miejscu jest ponad tysiąc osób.

Prawdopodobną przyczyną katastrofy, do której doszło w poniedziałek ok. godz. 6 rano (ok. godz. 2 w Polsce) był prawdopodobnie wybuch butli z gazem. W finale całkowicie zawaliła się klatka schodowa zbudowanego w 1973 r. dziewięciopiętrowego bloku mieszkalnego. Zniszczonych zostało także 48 mieszkań.



Wczoraj wieczorem w pobliżu miejsca katastrofy eksplodował bus taksówka, w wyniku czego zginęły trzy osoby.

Wybuch auta w centrum Magnitogorska. Zginęły trzy osoby Trzy osoby zginęły w wyniku wybuchu samochodu w centrum Magnitogorska, niedaleko od miejsca, gdzie w poniedziałek doszło do eksplozji i zawalenia się budynku mieszkalnego. Według mediów katastrofa mogła być wynikiem zamachu. czytaj więcej

Oficjalnie władze lokalne podały, że prawdopodobną przyczyną eksplozji pojazdu był wybuch butli gazowych, które znajdowały się w aucie. Jednak lokalne media donoszą, że samochód eksplodował w czasie próby "zatrzymania terrorystów", zaś wybuch w budynku mógł być efektem zamachu.

Po ukazaniu się tych publikacji Komitet Śledczy Rosji opublikował we wtorek późnym wieczorem komunikat, w którym oświadczył, że na miejscu poniedziałkowej tragedii "nie znaleziono dotąd śladów materiałów wybuchowych lub ich komponentów". Śledczy zaznaczyli, że badają wszystkie możliwe wersje przyczyn tragedii.



Komitet Śledczy poinformował też, że w dochodzeniu, którego celem jest ustalenie przyczyn wybuchu w domu mieszkalnym, ma uczestniczyć w sumie ponad stu śledczych i kryminologów.

Opracowanie: