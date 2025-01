Od niedzieli wzrastają opłaty za wjazd przez mosty i tunele do Nowego Jorku. Kierowców udających się poniżej 60. ulicy na Manhattanie kosztować to będzie dodatkowo 9 dolarów, a w przypadku dużych samochodów łącznie ponad 150 dolarów.

Nowy Jork - zdjęcie ilustracyjne / Karolis Kavolelis / Shutterstock

Dla większości pojazdów nowe opłaty wzrosną do 16,06 dolarów w godzinach szczytu i 14,06 poza szczytem. Obecnie kierowcy płacą 15,38 dolarów w godzinach szczytu i 13,38 poza szczytem. Nie wlicza się w to nowo wprowadzonych opłat w wysokości 9 dolarów w szczycie i 2,25 poza szczytem za wjazd poniżej 60. ulicy na Manhattanie.

Zgodnie z nowymi przepisami opłaty wzrosną m.in. dla wszystkich pojazdów korzystających z tuneli Lincoln i Holland, mostów George Washington, Bayonne i Goethals oraz Outerbridge Crossing. Godziny szczytu trwają od poniedziałku do piątku od 6:00 do 10:00 i od 16:00 do 20:00. Obejmują również sobotę i niedzielę od 11:00 do 21:00.

Więcej będą musieli wydać kierowcy dużych dostawczych samochodów. Np. w przypadku pojazdów z dwiema osiami i tylnymi kołami zapłacą 14,06 dolarów poza szczytem i 16,06 w szczycie. Jeśli nie używają elektronicznego systemu opłat, jak E-ZPass o każdej porze muszą wydać 18,31 dolarów.

Niezależnie od tego obowiązują opłata 9 dolarów za wjazd do Manhattanu poniżej 60. ulicy. Według pierwotnego projektu, wycofanego po protestach, miało to kosztować 15 dolarów. Decyzja wchodzi w życie po odrzuceniu przez sędziego federalnego wniosku o tymczasowe o zawieszenie opłat.

Władze uzasadniają podwyżki koniecznością ograniczenia ruchu drogowego oraz modernizacji systemu transportowego.